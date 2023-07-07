أميركا توسع نطاق استخدام دواء جديد ضد ألزهايمر

وسعت السلطات الأميركية، اليوم الخميس، نطاق الترخيص باستخدام دواء "ليكيمبي" (Leqembi) الجديد لمرض ألزهايمر وعممته بعدما كان محصوراً بفئة من المرضى، بإتاحتها الحصول عليه بطريقة أكثر يسراً من خلال نظام الضمان الصحي الاتحادي.

وسبق لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أن أجازت في يناير للمرضى الذين لم يصلوا بعد إلى مراحل متقدمة من المرض استخدام العلاج الجديد الذي يعمل على إبطاء التدهور المعرفي.

ووافقت الوكالة على العقار بموجب إجراءات لها صفة العجلة، إلا أن تحليل دراسات إضافية أتاح تعميم السماح باستخدام الدواء، على ما أوضحت الوكالة.

وتولت مجموعة الأدوية اليابانية "إيساي" (Eisai) بالتعاون مع الأميركية "بايوجين" (Biogen) ابتكار العلاج الجديد الذي يؤخَذ عن طريق الوريد مرة كل أسبوعين.

لم يكن نظام "ميديكير" الاتحادي للتغطية الصحية، المخصص لمن هم فوق الخامسة والستين، يغطي هذا الدواء حتى الآن إلا إذا كان يعطى في إطار التجارب السريرية، مما حدّ بشكل كبير من إمكان الحصول عليه.

وقالت تشيكيتا بروكس لاشور رئيسة الوكالة التي تدير "ميديكير"، في بيان، إن التصريح الكامل من إدارة الغذاء والدواء سيتيح من الآن فصاعداً تغطية الدواء "على نطاق واسع". وأضافت "أنه خبر سار لملايين الأشخاص في كل أنحاء الولايات المتحدة الذين يعيشون مع هذا المرض المنهك لهم ولعائلاتهم".

دواء "ليكيمبي" (Leqembi)

إلا أن المرضى سيبقون مع ذلك مضطرين إلى دفع جزء من التكلفة من جيوبهم الخاصة (20 في المئة أي آلاف الدولارات)، بحسب البيان.

وينتمي الدواء الجديد، الذي يشكل "ليكانيماب" مكوّنه النشط، إلى جيل جديد من الأدوية التي تستهدف رواسب بروتين "بيتا أميلويد". ومع أنّ السبب الواضح للإصابة بمرض ألزهايمر لا يزال غير معروف، تُظهر أدمغة المرضى لويحات "أميلويد" تتشكل حول الخلايا العصبية وتدمرها على المدى البعيد.

ويتسبب ذلك في فقدان المرضى الذاكرة. وفي مراحل المرض المتقدمة، يصبح المرضى عاجزين عن القيام بالمهام اليومية أو حتى إجراء محادثات.

وكان "ليكيمبي" أول دواء ثبُت أنّ التدهور المعرفي لدى المرضى، الذين تلقوا العلاج به في التجارب السريرية، انخفض بنسبة 27%.

لكنّ الدواء مرفق بتنبيه إلى إمكان تسببه بآثار جانبية حادة ومنها الإصابة بنزف دماغي أو تورم دماغي قد يؤديان إلى الوفاة.

وأكدت جوان بايك رئيسة جمعية "ألزهايمر أسوسييشن"، في بيان، أنّ "هذا الدواء، رغم كونه ليس علاجاً شافياً من المرض، يمكن أن يساعد في منح المصابين به مزيداً من الوقت (...) للحفاظ على استقلاليتهم والقيام بالأشياء التي يحبونها".

وأضافت أن المصابين بالمرض "يستحقون الحصول على فرصة للتشاور مع طبيبهم وعائلاتهم وتقرير ما إذا كان هذا الدواء مناسباً لهم".

وليكيمبي هو ثاني علاج لمرض ألزهايمر تجيزه إدارة الأغذية والعقاقير في الآونة الأخيرة، بعد "أدوهيلم" (Aduhelm) الذي جرت الموافقة عليه في يونيو 2021، وابتكرته أيضاً شركتا "إيساي" و"بايوجين" ويستهدف لويحات "الأميلويد" كذلك. وكان "أدوهيلم" أول دواء معتمد في الولايات المتحدة ضد المرض منذ عام 2003.