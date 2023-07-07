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المكنسة الروبوت أمام المفوضية الأوروبية

المكنسة الروبوت أمام المفوضية الأوروبية
8 يوليو 2023 01:04

بروكسل (د ب أ) 

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تجري المفوضية الأوروبية تحقيقاً في صفقة استحواذ قيمتها مليارات عدة من الدولارات، من جانب شركة أمازون الأميركية العملاقة للتجارة الإلكترونية، على شركة «آي روبوت» المعروفة بإنتاج المكانس الكهربائية الآلية. وقالت المفوضية- وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إنها قلقة من سماح الصفقة لأمازون بتقييد المنافسة في سوق المكانس الآلية، وأن تعزز وضعها كموفر لها في السوق الإلكترونية. وعند الإعلان عن الصفقة قبل نحو عام، كانت قيمة «آي روبوت» نحو 1.7 مليار دولار، بما في ذلك ديونها القائمة. وتشتهر الشركة بمكانسها الكهربائية «رومبا» ذاتية الدفع.

المفوضية الأوروبية
الروبوتات
شركة أمازون
أمازون
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