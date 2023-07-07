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26 ألف زائر لمهرجان الألعاب الرقمية

26 ألف زائر لمهرجان الألعاب الرقمية
8 يوليو 2023 01:04

دبي (الاتحاد) 
اختتمت في مركز دبي للمعارض بمدينة «إكسبو دبي» فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، والذي استقطب على مدار 5 أيام أكثر من 26 ألف زائر عاشوا تجارب مشوقة في عالم من ألعاب التحدي والبطولات الحماسية.

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وشهدت بطولة «بلاي بيوند» مشاركة أبرز المؤثرين العالميين، بينهم أربعة لاعبين من الشرق الأوسط، في مقدمتهم الكابتن الشهير أبوفلة والفريق الدولي الذي يضم أربعة لاعبين من دول مختلفة بقيادة الكابتن ميني مينتر، إلى جانب مشاركة العائلات والأفراد من مختلف الفئات العمرية، حيث استمتع الجميع بمجموعة من الفعاليات في أكبر مهرجان للرياضات والألعاب الرقمية بالمنطقة.

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الإمارات
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