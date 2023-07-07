«شروق» تطلق برامج الترفيه والمغامرات الصيفيّة

الشارقة (الاتحاد)

قدمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، لزوار وسكان إمارة الشارقة ودولة الإمارات، الفرصة لاختيار برامج سياحية وترفيهية متنوعة لقضاء إجازاتهم الصيفية، حيث أعلنت في وجهاتها الترفيهية والسياحية عن برامج وعروض وخصومات للاستمتاع بالشواطئ والألعاب المائية والورش الإبداعية المخصصة للكبار والصغار في فنادق فاخرة، ومتنزهات ترفيهية، وواجهات مائية تتضمن مطاعم ومقاهي من مختلف مطابخ العالم، وتتيح خيارات إقامة وضيافة متفردة، وفرص استجمام متكاملة، في «القصباء» و«واجهة المجاز المائية» وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان وحدائق المتنزه.