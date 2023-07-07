فارس المزروعي يتفقد جناح الدولة بـ«موسم طانطان»

طانطان (وام)

تفقد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، جناح دولة الإمارات المشارك في موسم طانطان الثقافي بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث اطلع معاليه على أركان الجناح الإماراتي الذي يتضمن التراث البحري، صور العلاقات الإماراتية المغربية، الأزياء التراثية، الصناعات التقليدية، والحرف اليدوية، إضافة إلى ورش تدريب الحرف التقليدية المشتركة بين نساء من الإمارات والمغرب، والمجلس، ومعرض الكتب، والمأكولات الشعبية، وحضيرة القهوة العربية، والألعاب والفنون الشعبية.

وحضر معاليه جانباً من العروض الفنية الشعبية التي تقدمها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، يرافقه عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وسعيد علي المناعي، المستشار التراثي في نادي تراث الإمارات. كما تفقد معالي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، موقع سباقات الهجن التي ينظمها الجناح الإماراتي في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن، وموقع مزاينة الإبل ومسابقة المحالب، كما زار معاليه موقع موسم طانطان في ساحة السلم والتسامح في مدينة طانطان، جنوب غرب المملكة المغربية الشقيقة، والتقى محمد فاضل بنيعيش، رئيس مؤسسة «الموكار»، المنظمة للمهرجان، واطلع على ما يتضمنه المهرجان من فعاليات ومسابقات تراثية وفنية وثقافية. يُذكر أن موسم طانطان يتضمن برنامجاً ثقافياً غنياً ومتميزاً يجمع بين الماضي والحاضر، ويسلط الضوء على التراث الصحراوي العالمي بشكل عام والتراث الصحراوي المغربي على وجه الخصوص.