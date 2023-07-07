السبت 8 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

فارس المزروعي يتفقد جناح الدولة بـ«موسم طانطان»

فارس المزروعي خلال جولته بجناح الإمارات في موسم طانطان (وام)
8 يوليو 2023 01:04

طانطان (وام)
تفقد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، جناح دولة الإمارات المشارك في موسم طانطان الثقافي بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث اطلع معاليه على أركان الجناح الإماراتي الذي يتضمن التراث البحري، صور العلاقات الإماراتية المغربية، الأزياء التراثية، الصناعات التقليدية، والحرف اليدوية، إضافة إلى ورش تدريب الحرف التقليدية المشتركة بين نساء من الإمارات والمغرب، والمجلس، ومعرض الكتب، والمأكولات الشعبية، وحضيرة القهوة العربية، والألعاب والفنون الشعبية.

أخبار ذات صلة
المهندس يحيي حفلاً غنائياً بالمغرب
عبدالله بن زايد وألبين كورتي يبحثان العلاقات الثنائية

وحضر معاليه جانباً من العروض الفنية الشعبية التي تقدمها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، يرافقه عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وسعيد علي المناعي، المستشار التراثي في نادي تراث الإمارات. كما تفقد معالي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، موقع سباقات الهجن التي ينظمها الجناح الإماراتي في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن، وموقع مزاينة الإبل ومسابقة المحالب، كما زار معاليه موقع موسم طانطان في ساحة السلم والتسامح في مدينة طانطان، جنوب غرب المملكة المغربية الشقيقة، والتقى محمد فاضل بنيعيش، رئيس مؤسسة «الموكار»، المنظمة للمهرجان، واطلع على ما يتضمنه المهرجان من فعاليات ومسابقات تراثية وفنية وثقافية. يُذكر أن موسم طانطان يتضمن برنامجاً ثقافياً غنياً ومتميزاً يجمع بين الماضي والحاضر، ويسلط الضوء على التراث الصحراوي العالمي بشكل عام والتراث الصحراوي المغربي على وجه الخصوص.

فارس المزروعي
طانطان
الإمارات
المغرب
موسم طانطان
مهرجان طانطان
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
اليوم 21:18
ذخائر عنقودية
عربي ودولي
روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية
اليوم 21:01
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
اليوم 20:16
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
الرياضي
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
اليوم 19:45
جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©