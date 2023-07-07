«جوكي».. لوحة خضراء!

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

منازل اختفت تحت النباتات الخضراء..

أرصفة تغطيها الأزهار..

سلالم تعانق أغصان الأشجار، في تناغم جذاب..

هذه ليست ديكورات اصطناعية للمباني، إنما طبيعة جزيرة «جوكي» بالصين.

سيطرت الطبيعة على كل شبر من الجزيرة لتغطي على آثار كل ما صنعه الإنسان بهدوء وبطء، بعد أن انتقل سكان الجزيرة إلى أماكن أخرى وهجروا منازلهم لتصبح نموذجاً لما قد يحدث للعالم في حالة اختفاء الإنسان منه لأي سبب.

هجرة سكان الجزيرة تعود إلى أسباب اقتصادية بحتة حيث كان مئات من الأسر يعيشون بها معتمدين على الصيد، فالجزيرة ضمن منطقة بحرية تجمع نحو 400 جزيرة متقاربة، الصيد والأعمال البحرية مصدر الدخل الوحيد لسكانها.

مع مرور السنين، تراجعت أهمية الصيد بالطرق التقليدية وتحوّل إلى صناعة متكاملة باستخدام السفن والنقل البحري الاحترافي، فاختار الصيادون الانتقال إلى المدن للعمل تاركين منازلهم.

خلال سنوات معدودة، اكتست مباني الجزيرة باللون الأخضر، في لوحة فنية طبيعية بديعة، جعلت الجزيرة معلماً سياحياً يجذب آلاف الزوار ليشاهدوا قوة الطبيعة مقابل حضارة البشر. وتعد الجزيرة تجربة حية لما قد يحدث للحضارة الإنسانية في حال انقراض الجنس البشري وسيطرة الطبيعة على المدن والقرى، فالنباتات لا تحتاج أكثر من عام واحد لتغزو مباني وشوارع المدن المهجورة وبإمكانها تغطية الطرق باختلاف أنواعها تدريجياً حتى تندثر تماماً.

بحسب دراسة نشرتها مجلة Live Science، فإن الرياح والطيور سبب سرعة انتشار النباتات في المناطق المهجورة، وخلال نمو الجذور تتصدع القواعد الأسمنتية والطرق الأسفلتية إلى أن تختفي تحت غابات الأشجار.

أما سرّ صمود منازل الجزيرة حتى الآن من دون أن تهدم، فكونها من الحجارة، وهي الأكثر مقاومة للتغيّرات الطبيعية وعوامل التعرية، وتحتاج لمئات السنين حتى تتفتت، على عكس التصميمات الحديدية مثل الكباري أو الممرات الخشبية فستبتلعها الطبيعة خلال فترة أقصر.