د. شريف عرفة يكتب: ترجِموا «عظيموف»!

في ندوة عن الخيال بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، قال روائي البوكر «طارق إمام» ملاحظة ذكية، وهي أن ابتعاد العرب عن أدب الخيال العلمي مبعثه الشعور بأنه ليس وليد ثقافتنا، أنه بعيد هنا، فهو غربي بحكم الإنجازات التكنولوجية الحديثة، ونعتبره مستورداً لا ابن ثقافتنا.

أتذكر هذه العبارة كلما فتحت حواراً مع أحد عن القفزة الهائلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنذر بتطور هائل لم تشهد له البشرية في تاريخها مثيلاً، فأصطدم بفكر عتيق راكن لقناعات ثابتة لا ترى أبعد من المألوف. فكر لا يرى في هذه التقنيات إلا مجرد آلة حاسبة متطورة، أو فلتر ظريف على سنابشات.. وفقر المخيلة هذا لا لا ينذر فقط بعجز عن قيادة ركب الإنسانية، بل حتى عن مواكبتها!

حين أتابع حوارات المثقفين العرب وأقارنها بنظرائهم الغربيين ألمس حجم الهوة. في الغرب يتحدثون عن سيناريوهات نشوء الوعي، وظهور الذكاء الصناعي العام (AGI) والإحساس Sentience ويطرحون أسئلة مثل: كيف يمكننا التصرف عند حدوث هذا السيناريو؟ لو ظهر الوعي هل ستعادينا الآلات أم تخدمنا؟ وفي أكثر الحوارات رصانة، يستشهد الباحثون بالمرجع الأهم في هذه المسألة، وهو أدبيات الخيال العلمي، وغالباً ما يأتي ذكر «عظيموف» على وجه التحديد.

«إيزاك أزيموف» أو «إسحق عظيموف» كما يتم تعريبه، من أهم أدباء الخيال العلمي على الإطلاق.. لا يحكي عن سيوف الليزر وحرب الكوكب، بل عن روايات إنسانية ثقافية شديدة العمق.. إنسان آلي أصبح واعياً فراح ينادي بالاعتراف به كإنسان، بما تطلبه ذلك من سجالات قانونية وفلسفية (القصة التي تم تحويلها بتصرف لفيلم «روبين ويليامز» رجل المائتي عام)، أو عن «القوانين الروبوتية الثلاثة» التي ينبغي أن تبرمج عليها الآلات كي تحكم سلوكها الأخلاقي فلا تؤذي البشر، القوانين التي أصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية الأميركية ومنها يبدأ النقاش!

أين نحن من هذا الخيال العام؟

حين أنظر حولي أجد الناس يتعاملون مع الذكاء الصناعي باستخفاف لا يليق بمكانته.. يدفعونه لإجابات مضحكة أو يعتبرونه مجرد «جوجل» كسيح يخطئ في البحث.. بينما يثير الإعجاب سرعة تطور قدراته على «التفكير» و«الفهم» المركب.. في دراسة نشرت للتو للباحث من جامعة ستانفورد «ميكال كوزينسكي» اكتشف أن GPT يتمتع بقدرة على تقمص عقليات الآخرين «theory of mind» وهي من أهم المهارت الذهنية للذكاء العاطفي التي يعجز عنها كثير من الناس أساساً!

هناك شح معيب في ترجمة أدب الخيال العلمي التي صاغت العقل العلمي الغربي، كأعمال «عظيموف» رغم أنها أعظم تأثيراً من أن يتم تجاهلها بهذه الشكل. نحتاج تحديث العقليات التي فاتها تحميل «سوفت وير» الخيال العلمي، لأنه أصبح واقعاً في أيامنا هذه.. وما هو آت من تطور أكثر تسارعاً وأعمق أثراً مما حدث في أي وقت مضى.

فهل نحن مستعدون - نفسياً ومعرفياً وثقافياً - لذلك؟