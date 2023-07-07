إيطاليا.. فئتان عمريتان تسجلان ارتفاعاً وانخفاضاً غير مسبوقين

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن فئة عمرية سجلت زيادة غير مسبوقة خلال عام بينما شهدت فئة أخرى انخفاضا جديدا غير مسبوق أيضا.

وقال المكتب، في تقريره السنوي، إن عدد السكان، الذين تتجاوز أعمارهم المئة عام في البلاد، سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق العام الماضي، إذ يزداد متوسط أعمار السكان بوتيرة أسرع منها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال المعهد إن نسبة الإيطاليين، الذين تتجاوز أعمارهم المئة عام، تضاعفت لثلاثة أمثالها منذ بداية القرن وبلغ عددهم في المجمل 22 ألفا حتى يناير الماضي، ومعظمهم نساء.

وعلى الطرف الآخر من نطاق الأعمار، أظهرت الأرقام أن معدل المواليد انخفض إلى مستوى تاريخي جديد إلى 393 ألفا في 2022، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ توحيد إيطاليا قبل 150 عاما.

ينخفض تعداد السكان في إيطاليا بشكل سريع ومضطرد منذ 2014، وصارت مسألة تقديم الدعم والرعاية إلى الأعداد المتزايدة من كبار السن أحد أكبر التحديات التي تواجه إيطاليا.

وأشار المعهد إلى أن متوسط الأعمار في إيطاليا ارتفع إلى 46.4 عام من 45.7 عام بين أوائل 2020 و2023.

ويتوقع خبراء المعهد أن يرتفع عدد السكان، الذين تبلغ أعمارهم فوق الثمانين عاما، بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع 2021، ليتجاوز ستة ملايين بحلول عام 2041.