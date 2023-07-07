عقار جديد يبطئ تطور الزهايمر يحصل على الضوء الأخضر

صرحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الخميس، رسمياً باستخدام عقار لمرض الزهايمر طورته شركة "إيساي" اليابانية للأدوية وشركة "بيوجن" الأميركية، وبذلك يصبح أول دواء في العالم يظهر أنه يبطئ المراحل المبكرة من مرض الدماغ التنكسي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن إدارة الغذاء والدواء رخصت العقار الجديد، المعروف كيميائياً باسم "ليكانيماب"، والذي يمكنه تقليل كمية بروتين الدماغ اللزج المسمى "أميلويد بيتا"، والذي يرى الخبراء أنه علامة مميزة على وجود المرض.

يشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تقديم العلاج بالعقار، الذي تتوقع شركة "إيساي" أن تبلغ تكلفته على المريض 26 ألفاً و 500 دولار سنوياً قبل التغطية التأمينية، للمرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف أو الذين دخلوا مرحلة الخرف الخفيف.

وقالت شركة الأدوية اليابانية أيضاً إن ما بين 13% إلى 17 % ممن تلقوا الدواء عانوا من آثار جانبية، مثل وذمة الدماغ والنزيف.

ومع ذلك، قالت إن معظم الآثار الجانبية كانت خفيفة إلى معتدلة وأن الأعراض مؤقتة.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء موافقة مشروطة سريعة المسار للعقار في أوائل يناير الماضي، بناء على الانخفاضات الملحوظة في مستوى البروتين السام الذي يتراكم في الدماغ البشري.

وللحصول على الموافقة الكاملة، طلب من مصنعي الدواء تقديم بيانات إضافية للوكالة لمراجعة سلامة الدواء والفوائد السريرية.

ومع منح إدارة الغذاء والدواء الأميركية الآن الموافقة التقليدية على الدواء، الذي يحمل العلامة التجارية "ليكيمبي"، يمكن للمرضى الخاضعين لبرنامج تأمين الرعاية الطبية التابع للحكومة الاتحادية الأميركية الحصول على العلاج بشكل أكبر.