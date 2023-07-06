تطبيق "ثريدز" يجتذب عشرات الملايين في ساعات

اجتذب تطبيق "ثريدز"، الذي أطلقته شركة "ميتا بلاتفورمز"، أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه ليكون أول تهديد حقيقي لتطبيق تويتر المملوك لإيلون ماسك،.

واستغل "ثريدز" تمكنه من الوصول إلى المليارات من مستخدمي تطبيق "إنستجرام" ومظهره المشابه لمنافسه تويتر.

وتصدر "ثريدز"، الذي أُطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص بشركة "أبل" في بريطانيا والولايات المتحدة اليوم الخميس.

يأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" وماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيجاس.

وقالت جاسمين إنبيرج كبيرة المحللين لدى "إنسايدر إنتيليجينس"، "بدأ النزال، وسدد زوكربيرج لكمة قوية. بطرق كثيرة، ذلك بالضبط ما يمكن توقعه من ميتا: تنفيذ استثنائي وواجهة مستخدم سهلة التصفح".

وأفاد موقع "سيمافور" الإخباري، نقلا عن رسالة أوصلها أحد محامي تويتر إلى زوكربيرج، بأن موقع التدوينات القصيرة يهدد بمقاضاة "ميتا". ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تقرير "سيمافور".

وبرز منافسون كثيرون لتويتر بعد استحواذ ماسك عليه في صفقة قيمتها 44 مليار دولار أميركي العام الماضي. واتخذ ماسك، منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير، سلسلة قرارات تضمن آخرها تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميا.