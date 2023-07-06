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برلسكوني يترك ثروة هائلة لأولاده وأصدقائه

أوراق من وصية برلسكوني تحمل توقيعه
6 يوليو 2023 22:40

ترك رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي توفي في يونيو الماضي، مليارات الدولارات الأميركية كميراث لأقرب أقربائه وأصدقائه.
وحصل أكبر أولاده، ماريانا وبيير سيلفيو، على النصيب الأكبر من الميراث، وفقا لوصية نشرتها وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية اليوم الخميس.
وسيحصل الاثنان معا، وهما من زيجة برلسكوني الأولى، على حصة الأغلبية في شركة «فينينفيست» القابضة، والتي تبلغ 53 %.
وهذه الشركة هي مالكة الأسهم الرئيسية في شركة «ميديا فور أوروبا»، كما أنها مالكة أغلبية الأسهم في قناة تلفزيونية ألمانية.

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  • سيلفيو برلسكوني
    سيلفيو برلسكوني

بالإضافة إلى ذلك، تؤول ملكية فيلات مختلفة إلى ماريانا وبيير سيلفيو، إلى جانب ممتلكات وأرصدة أخرى تعود للأب الراحل، الذي توفي عن سن 86 عاما.
وسيحصل كل من أولاده الثلاثة من زواجه الثاني، باربرا وإليانورا ولويجي، على حصص إجبارية في شركة «فينينفيست».
وأوصى برلسكوني أيضا بـ 100 مليون يورو (109 ملايين دولار أميركي) لكل من زوجته السابقة عضوة البرلمان مارتا فاشينا (33 عاما)، وشقيقه باولو.
وحصل مارتشيلو ديلوتري صديق برلسكوني المقرب على 30 مليون يورو.
شغل برلسكوني منصب رئيس وزراء إيطاليا في ثلاث فترات هي: 1994-1995 و2001-2006 و2008-2011.

المصدر: د ب أ
سيلفيو برلسكوني
الميراث
ثروة
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