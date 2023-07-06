أين يقضي النجوم عطلتهم ؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي)، علي عبد الرحمن (القاهرة)

تُعتبر العطلة الصيفية لعدد كبير من نجوم الفن متنفساً للابتعاد عن الأضواء التي تُسلَّط عليهم خلال فترة عملهم، لذا يحرصون على قضاء إجازاتهم في أجواء تتسم بالهدوء والبحث عن الراحة النفسية، والاستمتاع بأشعة الشمس المشرقة والاستجمام على الشواطئ الرملية. وفيما يفضل البعض السفر إلى الخارج، يتجه آخرون إلى المرافق الترفيهية وحضور الحفلات الغنائية، لتصبح عطلتهم بمثابة طاقة إيجابية تدفعهم فيما بعد إلى التحضير لأعمالهم الفنية المقبلة.

قضى الممثلان أحمد حلمي ومنى زكي إجازة الصيف في أبوظبي، وشاركا في حملة «صيف واحد لا يكفي» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، واكتشفا أفضل ما تقدمه العاصمة الإماراتية من تجارب ترفيهية فريدة ومتنوعة، بالإضافة إلى زيارتهما لأبرز معالمها الجاذبة السياحية والثقافية.

وقام الزوجان حلمي ومنى بجولة للتعرف على الثقافة الغنية في متحف «اللوفر أبوظبي» بمقتنياته الفنية الأيقونية، ولقاء الأبطال الخارقين في عالم «وارنر براذرز أبوظبي»، وزيارة مدينة الأحياء البحرية الترفيهية «سي وورلد جزيرة ياس» التي تم افتتاحها مؤخراً، والاسترخاء على الشواطئ الخلابة عبر جزيرتي السعديات ونوراي.

يسرا والجونة

منذ 8 سنوات تُفضّل يسرا قضاء عطلتها الصيفية بمدينة الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، والاستمتاع بأجواء المنتجع الساحرة وحضور الأمسيات الموسيقية والحفلات الغنائية، ويشاركها ذلك الاختيار الأخوان كريم ومحمد محمود عبد العزيز، لأنها أكثر خصوصية وأماناً بالنسبة لأطفالهم.

اليونان

صرحت غادة عبد الرازق بأنها تحرص منذ 12 عاماً تقريباً، على قضاء عطلتها الصيفية في دولة اليونان، من أجل الاستمتاع بالجو المشمس والهدوء والطبيعة الخلابة التي يتمتع بها هذا البلد، وتكون بصحبة ابنتها وأحفادها، لقضاء وقت طويل معهم، لاسيما مع انشغالها معظم الأوقات بأعمالها الدرامية.

الغردقة

أكد الموسيقار عمر خيرت أنه يفضل قضاء عطلته الصيفية بمدينة الغردقة على ضفاف البحر الأحمر منذ 25 عاماً، ودائماً ما تكون عطلته فرصة للإلهام الموسيقي والتحضير لأعماله المقبلة، وقال: الحصول على إجازة أمر صعب، لكني أحاول قدر الإمكان إيجاد بعض الوقت لقضائه بمدينتي المفضلة الغردقة.

آيسلندا

من جهتها، اختارت أمل محمد قضاء عطلتها الصيفية في آيسلندا، مؤكدة أنها تعشق زيارة بلد جديد في كل عطلة صيفية، لذا اختارت هذا العام آيسلندا لما تتمتع به من أجواء ساحرة وشلالات خلابة، ومياه تحيط الجزيرة من كل اتجاه، إلى جانب تجربة النزول إلى ينابيع المياه الساخنة لما لها من فائدة للجسم والبشرة.

عشق الساحل

وقرر كل من أمير كرارة ومصطفى شعبان وأحمد داوود قضاء عطلتهم على شواطئ البحر الرملية وحضور الحفلات الغنائية، وذلك في إحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، الذي يمثل عشقاً بالنسبة لهم.

المالديف

ويفضل أحمد عز قضاء عطلته على إحدى جزر المالديف حيث الهدوء الشديد الذي يحلم به، كما تقضي نيللي كريم عطلتها الصيفية بصحبة زوجها في أميركا، واختارت رانيا يوسف قضاء عطلتها بمدينة نيس الفرنسية.

تايلاند

وقررت ديانا حداد، مرافقة صديقتها المخرجة نهلة الفهد، الذهاب في رحلة إلى تايلاند، وقضاء أوقات ممتعة وسط الأمطار والأجواء الشتوية والمعتدلة، وأوضحت أنها تفضل كل فترة قضاء إجازة مع أحد المقربين لها، لقضاء عطلة إيجابية بعيدة عن كل السلبيات.

من جهتها، أشارت نهلة الفهد إلى أنها تحب السفر إلى تايلاند، لأنها تتميز بطبيعتها الجميلة، والمساحات الخضراء الكثيفة، بالإضافة إلى جزرها وسواحلها الشاسعة ذات المناظر الساحرة، والمطاعم التي تقدم وجبات صحية مفيدة.

طبيعة «دهب»

فيما يحرص كل من لطيفة ونرمين الفقي وسيد رجب وصبري فواز، على قضاء عطلتهم بمدينة دهب الساحلية ذات الطبيعة الساحرة.

العين السخنة

كما يفضل كل من وفاء عامر، حمادة هلال، وخالد سليم قضاء عطلتهم الصيفية بإحدى منتجعات منطقة العين السخنة، لما تتمتع به من أجواء معتدلة.

الإمارات.. وجهتهم

تُعتبر دولة الإمارات وجهة أولى لعدد من النجوم العرب لقضاء عطلتهم الصيفية والاستمتاع بشواطئها الساحرة، إلى جانب حضور الحفلات الموسيقية والغنائية المتنوعة، فضلاً عن الذهاب إلى مراكز التسوق الجذابة بالأسواق العصرية والتقليدية والشعبية، ومنهم الزوجان محمد سامي ومي عمر ومنة فضالي وسوزان نجم الدين وماجد المصري.

جولات

قررت بثينة الرئيسي قضاء إجازتها الصيفية في جولة بعدد مختلف من البلاد التي تزورها للمرة الأولى، منها كينيا حيث تعيش أجواء الغابات والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، وسيشيل من أجل قضاء أوقات من الراحة والاستجمام على الشواطئ، إلى جانب توجهها إلى تركيا، وقد شاركت متابعيها على السوشيال ميديا، لكي يخبرها من زارها من قبل عن أبرز الأماكن السياحية. وقد بدأت رحلتها في اختيار العديد من الأماكن الترفيهية والسياحية التي أرسلت لها، من بينها: منطقة بيبك، ومنطقة أورتاكوي، تلفريك إسطنبول وساحل إسكودار.