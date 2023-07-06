The Flash.. رحلة عبر الزمن

أبوظبي (الاتحاد)

رحلة سفر عبر الزمن يخوضها باري آلين، البطل الخارق الذي يتمتع بسرعة فائقة «ذا فلاش» من قصص «دي سي كوميكس»، في الفيلم الجديد The Flash، حيث يسعى باري لاستغلال قدراته من أجل تغيير ماضيه وإنقاذ والدته من الموت، ولكن تتسبب محاولاته في خلل بالزمن والعوالم الموازية، ويظل يصارع من أجل إنقاذ المستقبل.

الفيلم بطولة إزرا ميلر، بن أفليك، مايكل كيتون، بيلي كرودب، مايكل شانون وساشا كالي، تأليف جوبي هارولد، وﺇﺧﺮاﺝ أندريس موشييتي.

قدرة خارقة

يستعرض الفيلم في البداية تعاون «باري آلين - ذا فلاش» الذي يؤديه إزرا ميلر و«باتمان» الذي يجسده بن أفليك في العصر الحالي، في إنقاذ المدينة من العديد من الجرائم، ويعود بصيغة الـ «فلاش باك» إلى حياة «ذا فلاش» سابقاً والمأساة التي يعيشها جراء وفاة والدته. وفي أحد الأيام يكتشف أن لديه قدرة خارقة لم يعلم عنها في السابق، وهي العودة بسرعة إلى الماضي، والدخول في السفر عبر الزمن، فتأتيه فكرة بالعودة إلى الزمن من أجل إنقاذ والدته من الموت، لكنه يتسبب في خلل بالزمن والعوالم الموازية.

نظريات الأكوان

يُعتبر «ذا فلاش» الفيلم السينمائي الأول الذي يتضمن ظهور أكثر من نسخة لـ «باتمان» في عمل واحد، حيث يعتمد على نظريات الأكوان المتوازية التي أتاحت ظهور مايكل كيتون وبن أفليك بشخصية «باتمان» نفسها، فبعدما عاد «ذا فلاش» بالزمن إلى الماضي، وجد نفسه مع عائلته وأمه، لكن في الوقت نفسه ظهرت له شخصيته «باري آلين» نفسها، ولكن في زمن مختلف، وهنا استطاع الممثل إزرا ميلر أن يتميز في لعب هذا الدور المزدوج، حيث يقدم مظهرين مختلفين كلياً للشخصية نفسها بين الجدية والكوميديا، ليدخل في صراع نفسي، حتى استطاع «باري آلين» إقناع الشخص المزدوج أنه أتى من عالم موازٍ، وأنه يريد أن يعطيه القوى الخارقة نفسها عن طريق اصطدام البرق في جسده كما حدث معه في الماضي.

إنقاذ الأرض

وحين يظهر «جنرال زود» الذي يجسده مايكل شانون، الذي كان يريد في الماضي تدمير الأرض والانتقام من «سوبرمان» لأنه أوقفه عن مخططه، يضطر «ذا فلاش» إلى البحث عن «سوبرمان» لأنه الوحيد الذي يستطيع إيقافه، لكنه يجد أن العوالم والشخصيات اختلفت، حيث وجد «باتمان» شخصاً يجسده مايكل كيتون في زمنه، و«سوبر جيرل» التي تؤديها ساشا كالي والتي كانت في زمانها تريد إنقاذ «سوبر مان» من الموت من يد «جنرال زود».

وتستمر الأحداث ويقرر كل من «باتمان» و«سوبر جيرل» التعاون مع الشخصيتين المزدوجتين «ذا فلاش» لمواجهة «الجنرال زود» وإنقاذ الأرض من الدمار، وعودة «ذا فلاش» نفسه إلى زمنه الأصلي، ضمن مشاهد مزجت بين المؤثرات الصوتية والمعارك القتالية التي تحبس الأنفاس.