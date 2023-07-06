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8 أماكن.. غريبة وبديعة

8 أماكن.. غريبة وبديعة
7 يوليو 2023 00:54

ترجمة: عزة يوسف 
يوجد في العالم العديد من الأماكن الغريبة التي تحمل سحراً خاصاً يجذب محبي الإثارة والمغامرة، فقد ذكر موقع Rough Guides البريطاني بعض أماكن الرحلات والسياحة المتميزة الجميلة، في بلدان متفرقة من العالم، ومنها:

باموكالي
تقع في جنوب غربي تركيا، وهي من مواقع التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو»، وتعني كلمة «باموكالي» قصر من القطن، وتعود إلى المدينة الأثرية القديمة هيرابوليس، وتشكل شلالات المياه من الينابيع الطبيعية ومدرجات الحجر الجيري الأبيض، حمامات حرارية مذهلة مثالية لمحبي الاسترخاء.

جبال تيانزي
تقع في شمال غربي مقاطعة هونان في الصين، وهذه القمم المذهلة المكونة من الحجر الجيري مغطاة بخضرة ثرية، وغالباً يحوطها الضباب.

ينابيع باداب سورت
مدرجات جميلة من صخور الترافرتين في شمالي إيران، تشكل ظاهرة طبيعية رائعة ومستمرة عبر آلاف السنين، وقد تكوّنت الصخور الجيرية من رواسب الكالسيوم في الماء المتدفق. ويوجد ينبوعان ساخنان بخصائص معدنية مختلفة، ويرجع اللون الأحمر غير المعتاد للمدرجات الصخرية إلى ارتفاع نسبة أوكسيد الحديد في أحد الينابيع.

مثلث برمودا
منذ فترة طويلة يكتنفها الغموض، تقع مساحة 500 ألف ميل مربع الملقبة باسم «مثلث برمودا» في المنطقة الواقعة بين برمودا وفلوريدا وبورتريكو، وبالرغم من إنكار خفر السواحل الأميركي وجود مثل هذه المنطقة، إلا أن نظريات المؤامرة ازدهرت عن قصص لسفن وطائرات وأشخاص اختفوا هناك من دون أثر.

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ممر العمالقة
قبل ملايين السنين حدث انفجار بركاني ضخم في أيرلندا الشمالية، أدى إلى إطلاق كتلة من البازلت المنصهر، والتي تجمدت بعد ذلك وتقلصت عندما بردت، ما شكل تصدعات يمكن رؤيتها حتى اليوم، كما يوجد نحو 37 ألف عمود مضلع في الموقع الذي أصبح ضمن التراث العالمي المثالي على الصعيد الهندسي.

بئر ثور
وسط الظروف البيئية القاسية في بئر ثور التي توجد في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأميركية، تندفع الأمواج في المجرى المتدفق، ثم تنطلق إلى أعلى بقوة هائلة في مشهد غريب رائع الجمال.

بحيرة هيلير
تقع هذه البحيرة الرائعة في أكبر الجزر غربي أستراليا، وتتميز بلون وردي يحبس الأنفاس على مدار العام، ويقول بعض العلماء إنه يرجع إلى ارتفاع الملوحة مع وجود أنواع من الطحالب المحبة للملح التي تكوّن بكتيريا وردية.

يد الصحراء
النحات التشيلي ماريو إيرازابال هو المسؤول عن هذا العمل الفني الغريب، الخارج من الرمل في وسط صحراء اتاكاما في تشيلي، على بعد 46 ميلاً جنوبي مدينة انتوفاغاستا. ويُعرف إيرازابال بأعماله المرتبطة بالمعاناة البشرية، وهذا النحت الضخم يعكس الشعور بالوحدة، ويعزز ذلك موقعه المنعزل.

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