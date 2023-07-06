الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سائح خرّب الكولوسيوم يقدم عذراً غريباً

سائح يخرّب مبنى أثريا
6 يوليو 2023 19:57

تقدم سائح بالاعتذار عن قيامه بتخريب حائط في معلم "الكولوسيوم" الأثري في العاصمة الإيطالية روما.
كان السائح، القادم من بريطانيا، قد استخدم في نهاية يونيو الماضي مفتاحا لحفر اسمه واسم خطيبته على جدران المدرج الروماني الأثرى العملاق الذي يعود إلى أكثر من ألفي عام.
وقالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن السائح شاب اسمه إيفان ديميتروف يبلغ من العمر 27 عاما ويقطن في مدينة بريستول البريطانية.
بعد أن انتشر ما قام به السائح بسبب مقاطع فيديو التقطت بالهواتف المحمولة على الإنترنت، ألقت قوات الشرطة القبض على الرجل الذي يواجه عقوبة دفع غرامة كبيرة.
وكتب السائح في خطاب، نشرته وسائل الإعلام البريطانية "أعترف بالإحراج الشديد لعلمي أن هذا المعلم من الآثار القديمة بعد الفعل الذي أشعر بالندم على القيام به"، مضيفا أنه لم يكن يعرف أن المبنى معلم أثري.
أُرسل خطاب السائح إلى روبيرتو جوالتيري عمدة روما وسلطات المدينة ومكتب المدعي العام.

أخبار ذات صلة
وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق أرنالدو فورلاني
«الفاو» تعيد انتخاب الصيني شو دونيو مديراً عاماً
  • مبنى الكولوسيوم الأثري
    مبنى الكولوسيوم الأثري

وقال محامي السائح لصحيفة صحيفة "ال - ميساجيرو" إن موكله يمثل "نموذجا لأجنبي يعتقد أن كل شيء مسموح في إيطاليا، حتى لو كان أمرا سوف تكون عقوبته شديدة في موطنه".
تسبب العمل التخريبي، الذي انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في غضب عارم بإيطاليا. وقدمت إدارة حديقة الكولوسيوم شكوى ضد السائح الذي حددت هويته من قبل الشرطة الإيطالية "كارابنييري" على أساس تسجيلات مصورة متنوعة.
يأمل المحامي في توقيع عقوبة أخف بحق موكله بفضل خطاب الاعتذار.
وأعرب السائح في الخطاب عن "الاعتذار الصادق للإيطاليين والعالم بأكمله عن الضرر الذي وقع على أحد الأصول، الذي يعد في الحقيقة ميراثا للإنسانية بأكملها".
يعد المعلم الروماني، أحد أهم مقاصد الجذب السياحي الشهيرة في البلاد، ورمزا لـ "المدينة الخالدة".
شُيد الكولوسيوم في القرن الأول الميلادي، ويعتبر أكبر مدرج في العالم. في روما القديمة، كانت تقام فيه، في بعض الأحيان، مصارعات ومباريات قاسية. ويجتذب الكولوسيوم ملايين الزوار والسياح كل عام.

المصدر: آ ف ب
حديقة الكولوسيوم
المدرج الروماني
روما
أعمال تخريبية
سائح
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©