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تمساح يقتل عجوزاً خلال نزهة على بحيرة

تمساح
6 يوليو 2023 18:14

قُتلت امرأة إثر تعرضها لهجوم تمساح في جنوب شرق الولايات المتحدة بينما كانت تمشي مع كلبها بالقرب من بحيرة محاذية لملعب غولف، على ما أعلنت الشرطة المحلية.
وقالت شرطة منطقة بوفور، في بيان، إنه عثر على المرأة، البالغة 69 عاماً والمقيمة في "هيلتون هيد آيلاند" بولاية كارولينا الجنوبية، فاقدة للوعي صباح الثلاثاء على حافة بركة بعد أن هاجمها تمساح.
وأشارت الشرطة إلى أنّ عمليات الإنقاذ تعثّرت بسبب ملازمة الحيوان المكان لـ"مراقبة" الجثة.
وهذا "ثاني هجوم قاتل ينفّذه تمساح في المقاطعة (...) في أقل من عام"، بحسب الشرطة.
وفي أغسطس 2022، تعرّضت امرأة تبلغ 88 عاماً لهجوم تمساح قرب منزلها ما أدى إلى مقتلها.
وهذه الزواحف شائعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وخصوصاً في ولاية فلوريدا، حيث يمكن رؤيتها وهي تعبر الشارع أو تستمتع بأشعة الشمس على مروج نوادي الغولف.

المصدر: آ ف ب
تمساح
قتل
عجوز
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