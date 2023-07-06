تامر عبد الحميد (أبوظبي)

احتفل أبطال فيلم «البعبع» بالنجاح الذي حصده العمل الذي يُعرض حالياً في صالات السينما المحلية، وحضر كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور والطفل جان رامز، عرضاً خاصاً للفيلم مع الجمهور، مساء أمس في «ريل سينما – دبي مول»، وتلقوا ردود أفعال إيجابية على فكرة الفيلم المختلفة التي تجمع بين الأكشن والكوميديا.

وأعرب كرارة لـ «الاتحاد» عن سعادته بالنجاح الذي حققه «البعبع»، وقال: كانت تجربة مختلفة ومغامرة جريئة في الوقت نفسه، خصوصاً أنني أقدم مزيجاً بين الكوميديا والأكشن، على عكس أدواري السابقة المتعارف عليها في الأكشن فقط، حيث ألعب فيه دور «سلطان»، وهو مجرم مخضرم يعرف باسم «البعبع» تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي عليها وعلى الأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد إلى السفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما من العصابة ضمن مشاهد مليئة بالمواقف الكوميدية.

وأوضح كرارة أنه تشرف بتواجده في الإمارات، والاحتفال بنجاح الفيلم وحضور العرض الخاص مع الجماهير في دبي، وقال: أتواجد بشكل مستمر في الإمارات، التي لدي فيها العديد من الأصدقاء، وأقضي فيها إجازات بين فترة وأخرى للاستمتاع بوجهاتها الترفيهية الممتعة والمختلفة، وكان حضوري مع الجمهور وممثلي الوسائل الإعلامية المحلية مميزاً، لاسيما أنني أحب أن أتعرف على ردود الأفعال عن أعمالي الفنية من الجمهور بشكل مباشر.

أبطال فيلم «البعبع» يحتفلون بنجاحه في الإمارات



منافسة

وعن المنافسة وتحقيق الإيرادات، أكد كرارة أنه رغم المنافسة القوية بين الأفلام في كل المواسم السينمائية وليس موسم الأعياد فقط، إلا أنه لا يركز على الأرقام والإيرادات، بقدر تركيزه على تقديم عمل مميز ومختلف، حتى تأتي الإيرادات، وأوضح أنه كونه ممثلاً، فهو يؤدي ما عليه، ويسعى مع طاقم العمل في تنفيذ مضمون راقي يلقى استحسان الجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربي، لذلك فهو عندما أتته فكرة «البعبع» لم يتردد لحظة واحدة، لاسيما أنه وجد أن عناصر نجاحه مكتملة، وأن الفيلم سيمثل له عودة قوية إلى السينما بعد غياب 4 سنوات تقريباً.

أبطال فيلم «البعبع» يحتفلون بنجاحه في الإمارات



كيمياء فنية

من جهتها أكدت ياسمين صبري أن الفيلم تجربة مغايرة عن الأفلام التي قدمتها سابقاً، خصوصاً تعاونها مع كرارة، الذي وصفته بالممثل المبدع والمجتهد، وشعرت بالكيمياء الفنية التي جمعتها به ومع كل أبطال الفيلم منذ أول مشهد صورته، لافتة إلى أنها سعدت بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على الفيلم خصوصاً بعدما حضرت العرض الخاص للفيلم في دبي.

أبو نسب

وكشفت صبري أنها اقتربت من تصوير دورها في الفيلم الجديد «أبو نسب» الذي تشارك في بطولته مع محمد إمام وماجد الكدواني، وهو من إخراج رامي إمام ، ويدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشكلات التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.