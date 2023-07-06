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علماء صينيون يطورون طريقة جديدة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية

علماء صينيون يطورون طريقة جديدة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية
6 يوليو 2023 14:55

طور فريق بحثي صيني، طريقة جديدة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية من مادة البولي إيثيلين، تمكن من تخفيض التكاليف مع إنتاج مجموعة من المواد النفطية المفيدة، وفقاً لبحث نُشر مؤخراً في مجلة "نيتشر نانوتكنولوجي".

ويعتبر البلاستيك من مادة البولي إيثيلين، أحد الأنواع الخمسة الرئيسية للبلاستيك، الذي يتيمز بالاستقرار ولا يتحلل بسهولة، ومع ذلك، اكتشف فريق البحث من جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا عملية إعادة تدوير جديدة تستخدم التكنولوجيا الحالية لكنها في الوقت نفسه تنتج منتجات ثانوية مفيدة.

وبالتدقيق في أوجه التشابه بين البولي إثيلين والنفط، من حيث البنية والتركيب الكيميائي، استعار الفريق إحدى تقنيات صناعة النفط لابتكار طريقته الجديدة.

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وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الفريق استطاع ابتكار استراتيجية تسمى بـ "تنفس الهيدروجين"، من خلال استخدام المحفزات لكسر التركيب الكيميائي لنفايات البلاستيك وإعادة تنظيمه، وتشكيل الهيدروكربونات الحلقية عالية القيمة إذ يمكن بعد ذلك استخدام هذه الهيدروكربونات كمواد خام لاستخلاص الأدوية والأصباغ والمواد الصمغية والألياف.

وقال هان بو شينغ، الأكاديمي في جامعة الصين للعلوم، إن البحث يستخدم الملوثات البيئية مثل بلاستيك البولي إيثيلين المهجور لإعداد منتجات كيماوية من النفط، ما يوفر طريقة جديدة لـ"دورة الكربون الاصطناعية" من نفايات البلاستيك.
 

المصدر: وام
النفايات البلاستيكية
الصين
البولي إيثيلين
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