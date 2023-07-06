الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

زوكربيرج: "ثريدز" منافس "تويتر" يجتذب 10 ملايين مستخدم خلال ساعات

"ثريدز" منافس "تويتر"
6 يوليو 2023 14:49

جذب تطبيق "ثريدز" المنافس الجديد لـ "تويتر"، والذي تم إطلاقه مؤخرا، أكثر من 10 ملايين مستخدم في غضون ساعات قليلة من إطلاقه من قبل "ميتا"، الشركة الأم لـ "فيسبوك"، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، اليوم الخميس. ويشار إلى أن المنصة الجديدة، التي تشبه إلى حد كبير شكل تطبيق "تويتر"، متصلة بمنصة "إنستجرام" للصور ومقاطع الفيديو، التابعة لشركة "ميتا".

أخبار ذات صلة
تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب منصة ثريدز
"ميتا" تطلق رسمياً "ثريدز" منافس "تويتر "

وقال زوكربيرج إن الأمر لم يستغرق أكثر من سبع ساعات ليتجاوز عدد المستخدمين الجدد حاجز الـ10 ملايين. وتتوفر منصة "ثريدز" في الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة أخرى، ولكن ليست داخل الاتحاد الأوروبي، حيث قالت "ميتا" إن السبب وراء ذلك هو وجود أسئلة تنظيمية لم تتم الإجابة عليها هناك.

 

المصدر: وكالات
مارك زوكربرج
تويتر
تطبيقات الهواتف الذكية
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©