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هولندا تشهد أقوى عاصفة صيفية في تاريخها

هولندا تشهد أقوى عاصفة صيفية في تاريخها
6 يوليو 2023 00:58

لاهاي (أ ف ب) 

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تشهد هولندا أقوى عاصفة صيفية في تاريخها، وأودت الرياح حتى الآن بحياة شخص، وتسببت في حدوث فوضى في النقل الجوي وسكك الحديد.. وتتعرض معظم أنحاء هولندا لرياح سرعتها 146 كيلومتراً في الساعة، فيما تضرب العاصفة «بولي» سواحلها على بحر الشمال، ما دفع السلطات إلى مطالبة السكان بتجنب الخروج. ولقيت امرأة تبلغ 51 عاماً حتفها بعد سقوط شجرة على سيارتها قرب أمستردام، وتسببت العاصفة في قطع طرق سريعة بأشجار متساقطة وشاحنات مقلوبة. وألغى مطار سخيبول في أمستردام 400 رحلة بسبب العاصفة «بولي»، وأعلنت سكك الحديد الهولندية أن الرحلات المتجهة إلى لندن والقطارات الفائقة السرعة إلى كولونيا وهامبورغ الألمانيتين ألغيت أيضاً.

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