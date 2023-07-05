الأمطار الإكليلية ترفع حرارة الشمس

باريس (أ ف ب)

رصد المسبار الأوروبي «سولار أوربيتر» عن كثب «الأمطار الإكليلية»، وهي ظاهرة تفسر درجات الحرارة التي تتجاوز المليون درجة في هالة الشمس، على ما أظهرت دراسة عُرضت نتائجها في الاجتماع الوطني البريطاني لعلم الفلك.

ونقل بيان عن عالم الفلك باتريك أنتولين من جامعة نورثمبريا قوله إن رصد هذه الأمطار «خطوة كبيرة في مجال فيزياء الشمس»، لأنه «يوفّر أدلة مهمة عن أبرز ألغاز الشمس»، خصوصاً عن منشأ حرارة هالتها شديدة الارتفاع.

وتثير درجة الحرارة هذه حيرة العلماء، على ما أوضح عالم الفلك من معهد الفيزياء الفلكية الفضائية فريديريك أوشير الذي شارك في إجراء الدراسة .