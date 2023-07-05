حنان مطاوع: لستُ ممثلة «تلفزيونية»

محمد قناوي (القاهرة)

تكتمت الممثلة المصرية حنان مطاوع على عنوان الفيلم الجديد الذي تستعد لتصويره، وعلى الشخصية التي تجسدها فيه، مكتفية بالقول إنها جديدة عليها وتحمل دراما متميزة وإنها معجبة بالقصة والسيناريو.

وقالت إن العمل يتناول قضايا المرأة في المجتمع، ويركز على اختفاء دور الرجل من حياتها، حيث تنتشر العديد من هذه النماذج التي تتحمل فيها المرأة المسؤولية بمفردها.

وأشارت حنان إلى أن تجاربها في السينما قليلة، لكنها ترفض تصنيفها على أنها ممثلة تلفزيونية فقط، فهي لا تتعمد هذا الاختيار، ولكن تبحث عن الدور الجيد، سواء مسرح أو سينما أو تلفزيون، وفي فترة معينة لم يكن هناك أدوار سينمائية مناسبة لها وكل ما كان يعرض عليها لا يضيف لها، وهي لا تسعى للظهور فحسب، بل تبحث عن التميز. وأوضحت مطاوع أنها تحلم بتجسيد شخصية من الحضارة المصرية القديمة، ليس بالضرورة أن تكون «ملكة»؛ لأن كل فرد في المجتمع الفرعوني ساهم في بناء هذه الحضارة العظيمة، ويحزنني عدم تسليط الضوء على الحضارة المصرية القديمة من خلال عمل فني، لذلك أتمنى أن أقدّم عملاً درامياً يتناول حياة قدماء المصريين والتعرض من خلاله لعاداتهم وتقاليدهم والأدوات التي كانوا يستخدمونها في الحياة.

وقالت حنان إنها مشغولة حالياً باستكمال تصوير مسلسل «هابي هالوين» من 6 حلقات بعدما توقف تصويره لانشغالها بأعمال رمضان، وتدور أحداثه حول جريمة قتل في حفل هالوين، ويتم التحقيق فيها مع كل الضيوف، ويشارك فيه محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية. وحول تقديمها عملين فى رمضان الماضي «سره الباتع» و«وعود سخية»، قالت إن العملين مهمان ولا يمكن أن أرفض أياً منهما، وأسعى طوال الوقت لتطوير أدواتي من خلال مشاهدة الأعمال المختلفة، خاصة العالمية.