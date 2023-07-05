الخميس 6 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

11 خطوة للسلام النفسي

11 خطوة للسلام النفسي
6 يوليو 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
4 خطوات لعلاج الإدمان
الرجال أكثر عُرضة للقلق والتوتر

يمكننا محاولة الخروج من صخب الحياة والعثور على راحة البال، والتغلب على اللحظات الصعبة والمعاناة والمشاكل، حيث يذكر «Eat My News» الهندي بعض الخطوات التي تساعدنا على السلام النفسي، ومنها:
مقاومة السلبية
تحيط بنا الكثير من المشاكل التي لن نستطيع حلها إذا أصُبنا بالاكتئاب، فتعلم كيف تقاوم المعلومات السلبية.
الإيجابية
حاول أن ترى الأشياء الإيجابية في كل ما حولك.
العمل
لا تضيع وقتك فيما لا يفيد وانتقل إلى مرحلة الفعل.
النخفيف
يجلب التوتر النفسي التعب الجسدي، لذا لا تكلف نفسك أكثر من طاقتها.
تجنب الجدال
لا تدخل نفسك في جدال غير ضروري، حتى تشعر براحة البال ولا تصاب باستنزاف الطاقة.
لا تقلق
يساعد التنظيم والانضباط ووضع الجداول والقوائم في منع القلق والتأخر عن المواعيد ويجلب راحة البال.
تخلص من الشك
الطاقة التي تبذلها في تلك المشاعر السامة يمكن أن توجهها إلى شيء أكثر إفادة لسلامك النفسي.
الرياضة
لا غنى عنها في حياة كل شخص ناجح وسعيد.
العمل
الأشخاص المشغولون لا وقت لديهم للقلق.
الاستمتاع بالحياة
لا تسمح للمشاعر السلبية أن تأخذك بعيداً، وحاول الاستمتاع باللحظة الحالية.
الهدوء
عند التعرض للمواقف العصيبة، عليك اتخاذ طريق الهدوء عبر ممارسة تمارين التنفس أو العد أو الاغتسال بالماء البارد، أو أي شيء يساعدك لتجمع شتات نفسك.

الصحة النفسية
الاضطراب النفسي
آخر الأخبار
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح
اليوم 21:19
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
الرياضي
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
اليوم 21:14
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
الإمارات
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
اليوم 21:00
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
الرياضي
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
اليوم 21:00
زهور وشعارات في المكان الذي قتل فيه الشاب نائل
عربي ودولي
القضاء الفرنسي يمدّد حبس الشرطي قاتل الشاب نائل
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©