11 خطوة للسلام النفسي

أبوظبي (الاتحاد)

يمكننا محاولة الخروج من صخب الحياة والعثور على راحة البال، والتغلب على اللحظات الصعبة والمعاناة والمشاكل، حيث يذكر «Eat My News» الهندي بعض الخطوات التي تساعدنا على السلام النفسي، ومنها:

مقاومة السلبية

تحيط بنا الكثير من المشاكل التي لن نستطيع حلها إذا أصُبنا بالاكتئاب، فتعلم كيف تقاوم المعلومات السلبية.

الإيجابية

حاول أن ترى الأشياء الإيجابية في كل ما حولك.

العمل

لا تضيع وقتك فيما لا يفيد وانتقل إلى مرحلة الفعل.

النخفيف

يجلب التوتر النفسي التعب الجسدي، لذا لا تكلف نفسك أكثر من طاقتها.

تجنب الجدال

لا تدخل نفسك في جدال غير ضروري، حتى تشعر براحة البال ولا تصاب باستنزاف الطاقة.

لا تقلق

يساعد التنظيم والانضباط ووضع الجداول والقوائم في منع القلق والتأخر عن المواعيد ويجلب راحة البال.

تخلص من الشك

الطاقة التي تبذلها في تلك المشاعر السامة يمكن أن توجهها إلى شيء أكثر إفادة لسلامك النفسي.

الرياضة

لا غنى عنها في حياة كل شخص ناجح وسعيد.

العمل

الأشخاص المشغولون لا وقت لديهم للقلق.

الاستمتاع بالحياة

لا تسمح للمشاعر السلبية أن تأخذك بعيداً، وحاول الاستمتاع باللحظة الحالية.

الهدوء

عند التعرض للمواقف العصيبة، عليك اتخاذ طريق الهدوء عبر ممارسة تمارين التنفس أو العد أو الاغتسال بالماء البارد، أو أي شيء يساعدك لتجمع شتات نفسك.



