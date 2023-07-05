«الجليلة لثقافة الطفل» الصيفي.. فنون وإبداع

دبي (الاتحاد)

باقة من الفعاليات الإبداعية وورش العمل الفنية المبتكرة، أعدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لأطفال المخيم الصيفي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، تحت عنوان «اكتشف عجائب الطبيعة» من 10 وحتى 21 يوليو الجاري، و«اكتشف العالم» من 7 وحتى 18 أغسطس 2023.

طوال فترة المخيم، يحظى الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 4 و14 عاماً بمجموعة تجارب فريدة، يكتشفون من خلالها جماليات الفنون البصرية والأدائية، ويحلِّقون في فضاءات الموسيقى والشعر، ويتعلمون أسرار ماكياج المسرح وفنون الرسم، وطرق تصميم الأكسسوارات وتلوين القمصان، كما يتعرفون على تقنيات الأشغال اليدوية وصناعة الفخار، بالإضافة إلى ورش خاصة مقدمة من شرطة دبي، وهيئة دبي للمياه والكهرباء «ديوا»، كما ينظم المخيم رحلة إلى مدينة إكسبو دبي.

ولفت عادل عمر، مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى حرص «دبي للثقافة» على توسيع الآفاق الفكرية والإبداعية لدى الأطفال، وتمكينهم من عيش تجارب ثقافية فريدة ضمن بيئة مشجعة على الابتكار والتعبير.

وقال عمر: «يسخر (مركز الجليلة لثقافة الطفل) إمكانياته كافة لتنمية مواهب الأطفال، وتعزيز روح الابتكار لديهم، من خلال مجموعة ورش عمل صممت بحرفية عالية لتمكينهم من إطلاق إبداعاتهم والاستفادة من طاقاتهم واكتشاف مواهبهم في مجالات الفنون البصرية والأدائية». وأضاف «لا حدود لإبداع الصغار وإمكانياتهم، لذا نسعى من خلال المخيم إلى مد جسور ثقافية متينة أمام الأطفال للانطلاق نحو مستقبل واعد، عبر تعزيز مهارات التعلم لديهم وإطلاق العنان لمخيلاتهم»، منوهاً إلى أن المخيم يوفر مساحة واسعة للأطفال للاستمتاع بالترفيه الثقافي، واكتشاف قدراتهم، وهو ما يجسد التزامات «دبي للثقافة» الهادفة إلى الارتقاء بثقافة الصغار وتطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.

وخلال فترة المخيم، يتعرف الأطفال عبر ورشة «بروفة مسرحية» على فنون المسرح وكل ما يتعلق به من أكسسوارات وماكياج وسينوغرافيا، كما يكتشفون جماليات الموسيقى عبر ورش متنوعة يقدمها مركز الفنون الموسيقية، فيما تتولى مجموعة من المبدعين تعليم الصغار تقنيات الرسم وفنون «الكروشيه»، إضافة إلى ورش «فنون لغة الإشارة»، و«فنون الطهي» و«أعمال الخزف» للتعرف على روائع الصلصال وتشكيل الطين، فضلاً عن تدريب الأطفال على طرق تصميم الحقائب والأزياء وابتكار تصاميم الـ «تي شيرت»، وهذه الورش كافة تقام تحت إشراف مجموعة من الفنانين والخبراء، حيث يتم توزيع الأطفال ضمن مجموعات بواقع 25 طفلاً لكل واحدة منها، بهدف الاستمتاع بفعاليات المخيم وورش عمله.

يأتي المخيم الصيفي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، في إطار سعي «دبي للثقافة» إلى تحقيق رؤية دبي الهادفة إلى بناء أجيال مبتكرة ومبدعة، ما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.