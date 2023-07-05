الخميس 6 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا

اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
5 يوليو 2023 12:44

تحتفل اسكتلندا بتتويج الملك تشارلز وزوجته كاميلا اليوم الأربعاء بموكب كبير وعرض جوي ومراسم أخرى.
وتوج تشارلز وكاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن في مايو بحضور نحو 100 من زعماء العالم، في أكبر حدث رسمي تشهده بريطانيا منذ سبعة عقود.
وورث الملك (74 عاماً) عرش بريطانيا و14 منطقة أخرى بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر العام الماضي.
وكان لإنجلترا واسكتلندا أسرتان مالكتان مختلفتان حتى تم توحيد المملكتين في عام 1603. ونظراً لهذه الحقيقة التاريخية، ستقام مراسم اسكتلندية منفصلة بمناسبة التتويج اليوم الأربعاء.
وسيقام موكب شعبي بمشاركة نحو 100 شخصية تمثل المكونات المختلفة للمشهد الاسكتلندي. كما سيقام موكب ملكي يضم مئات من العاملين في الخدمة العامة على طول طريق (رويال مايل) في إدنبرة.
وقال حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا إن الأثواب الملكية والجواهر في "التتويج الاسكتلندي لها أهمية تاريخية هائلة إذ أنها كانت حاضرة في العديد من المراسم الكبرى على مدى القرون الخمسة الماضية".
ويرافق تشارلز ابنه الأكبر وولي عهده الأمير وليام وزوجته كيت.
وستُطلق من قلعة إدنبرة 21 طلقة تحية للملك.

أخبار ذات صلة
بايدن يقوم بجولة في دول أوروبية عدة
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
اسكتلندا
آخر الأخبار
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح
اليوم 21:19
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
الرياضي
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
اليوم 21:14
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
الإمارات
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
اليوم 21:00
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
الرياضي
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
اليوم 21:00
زهور وشعارات في المكان الذي قتل فيه الشاب نائل
عربي ودولي
القضاء الفرنسي يمدّد حبس الشرطي قاتل الشاب نائل
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©