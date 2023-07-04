«بيلا» و«جاك» و«جيو» ينتظرون ضيوف «فيراري أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل «عالم فيراري أبوظبي» ضيوفها خلال موسم الصيف بباقة واسعة من الأنشطة والتجارب الترفيهية المميزة، ومجموعة متنوعة من العروض العائلية الفريدة التي تتواصل حتى 3 سبتمبر المقبل. وتنتظر الضيوف أكثر من 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً تحت السقف الأحمر المميز للمدينة الترفيهية الرائدة. ليستمتع الصغار يومياً بسلسلة من الفعاليات، منها فعالية «الموزاييك» وورش الرسم في منطقة العائلة، وفعالية اللعب التي سيتمكن خلالها الأبطال الصغار من الدخول في مسابقة على لعبة لوحية بالحجم الواقعي وتحدي أصدقائهم في السباق إلى خط النهاية عند «لا بيازا». بالإضافة إلى العروض الترفيهية الجوالة ومقابلة أعضاء عائلة عالم فيراري أبوظبي الجدد «بيلا» و«جاك» و«جيو» في سينما مارانيللو عند مسرح لا بيازا، وعرض طائرات «الدرون» أيام الجمعة والسبت والأحد.