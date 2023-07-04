الأربعاء 5 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«بيلا» و«جاك» و«جيو» ينتظرون ضيوف «فيراري أبوظبي»

«بيلا» و«جاك» و«جيو» ينتظرون ضيوف «فيراري أبوظبي»
5 يوليو 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مدرسة 42 أبوظبي تطور مساراً جديداً لبناء الجيل المقبل
وفد تايلاندي يطلع على أفضل ممارسات «أبوظبي للصحة العامة»

تستقبل «عالم فيراري أبوظبي» ضيوفها خلال موسم الصيف بباقة واسعة من الأنشطة والتجارب الترفيهية المميزة، ومجموعة متنوعة من العروض العائلية الفريدة التي تتواصل حتى 3 سبتمبر المقبل. وتنتظر الضيوف أكثر من 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً تحت السقف الأحمر المميز للمدينة الترفيهية الرائدة. ليستمتع الصغار يومياً بسلسلة من الفعاليات، منها فعالية «الموزاييك» وورش الرسم في منطقة العائلة، وفعالية اللعب التي سيتمكن خلالها الأبطال الصغار من الدخول في مسابقة على لعبة لوحية بالحجم الواقعي وتحدي أصدقائهم في السباق إلى خط النهاية عند «لا بيازا». بالإضافة إلى العروض الترفيهية الجوالة ومقابلة أعضاء عائلة عالم فيراري أبوظبي الجدد «بيلا» و«جاك» و«جيو» في سينما مارانيللو عند مسرح لا بيازا، وعرض طائرات «الدرون» أيام الجمعة والسبت والأحد.

عالم فيراري
أبوظبي
الصيف
آخر الأخبار
«أمين عام أوبك»: نحرص على استقرار السوق وخفض البصمة البيئية
الاقتصادي
«أمين عام أوبك»: نحرص على استقرار السوق وخفض البصمة البيئية
اليوم 13:26
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
اليوم 13:14
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
الرياضي
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
اليوم 13:00
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
دنيا
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
اليوم 12:44
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
الرياضي
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
اليوم 12:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©