«ثريدز» وسيلة «ميتا» لمنافسة «تويتر»

واشنطن (أ ف ب)

أتاحت مجموعة «ميتا» مالكة «فيس بوك» تطبيقها الجديد، للطلبات المسبقة المجانية في متاجر التطبيقات المحمولة للأجهزة العاملة بنظامي «آي أو إس» «أندرويد».

وسيكون التطبيق الجديد المطور لمنافسة «تويتر»، والذي يحمل اسم «ثريدز»، متوافراً على نطاق أوسع في الأيام المقبلة، وقد وُصف في متجر تطبيقات «آبل»، بأنه «تطبيق «إنستغرام» للمحادثات النصية». وأوضح توصيف التطبيق عبر متاجر التطبيقات أن «ثريدز» هو المكان الذي تتلاقى فيه المجتمعات للتحدث حول كل شيء، ويتيح التطبيق الاتصال مباشرة مع صناع المحتوى المفضلين، وأولئك الذين يتشاركون الشغف نفسه لتشارك الأفكار والآراء والإبداع.