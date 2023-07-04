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بريطانيا ترصد درجات حرارة غير مسبوقة

بريطانيا ترصد درجات حرارة غير مسبوقة
4 يوليو 2023 21:53

أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني اليوم، أن شهر يونيو من العام الجاري كان الأكثر حرارة، سواء من حيث متوسط الحرارة أو أعلى درجة حرارة مسجلة.
 وفي بيان صادر عن المكتب، كان متوسط درجات الحرارة في يونيو 2023 15.8 درجة مئوية، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 1884، كما أن الأرقام المؤقتة تشير إلى أن معدل الحرارة في يونيو 2023 كان أعلى بـ 0.9 درجة من الرقم القياسي السابق البالغ 14.9 درجة مئوية، والذي تم تسجيله في يونيو من الأعوام 1940 و1976.
 وأضاف المكتب أن البلدان الأربعة "المملكة المتحدة - إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية" شهدت "أشد شهر يونيو حرارة على الإطلاق".

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المصدر: وكالات
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