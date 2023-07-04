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إرجاء آخر رحلة للصاروخ "أريان 5"

صاروخ أريان 5 من أريان سبيس
4 يوليو 2023 11:58

أرجئ انطلاق الرحلة الأخيرة للصاروخ "أريان 5"، المقرر أساساً الثلاثاء، من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، لأربع وعشرين ساعة بسبب رداءة الأحوال الجوية، على ما أعلنت شركة "أريان سبايس" في بيان.

وأوضحت الشركة أنه "بسبب رياح غير مؤاتية على علو مرتفع فوق مركز الفضاء في غويانا، قررت أريان سبايس عدم البدء بالمرحلة النهائية من عمليات التحضير للإطلاق"، المقررة أساساً بين الساعة 21,30 ت غ و23,05 ت غ الثلاثاء.

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ولفتت الشركة المسؤولة عن عمليات الإطلاق إلى أن أقرب موعد لهذه العملية بات الأربعاء بين 22,00 و23,05 ت غ، "شرط أن تكون الأحوال الجوية مؤاتية".

الرحلة السابعة عشرة بعد المئة والأخيرة لصاروخ "أريان 5" الذي سيُسحب من الخدمة بعد 27 عاماً على بدء تشغيله، ستحمل قمراً اصطناعياً فرنسياً للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4ب)، وقمراً اصطناعياً تجريبياً ألمانياً.

المصدر: وكالات
صاروخ
الفضاء
أريان سبيس
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