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رحيل المطرب المصري علاء عبد الخالق

رحيل المطرب المصري علاء عبد الخالق
4 يوليو 2023 10:35

علي عبد الرحمن (القاهرة) توفي أمس الاثنين المطرب المصري علاء عبد الخالق عن عمر يناهز 59 عاماً بعد صراع مع المرض.وعلاء عبد الخالق كان في بداية حياته عازفاً للناي خلال دراسته معهد الموسيقى العربية. وكانت بدايته كمغني في فرقة الأصدقاء برفقة كل من منى عبد الغني وحنان في عام 1980 وهي الفرقة التي شارك فيها الموسيقار الشهير عمار الشريعي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي.
وأول البوم غنائي لعلاء عبد الخالق هو «مرسال» عام 1985 بمشاركة حميد الشاعري. لينطلق علاء عبد الخالق من خلال أغاني «مرسال» و«علشانك» و«اتغيرتي» و«مكتوب» و«طيارة ورق» ويصبح أحد أشهر مطربي التسعينيات من القرن الماضي. 

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وكان ألبوم «عين بعين» عام 2002 هو أخر البومات علاء عبد الخالق الغنائية قبل اختفائه عن الساحة الفنية بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية. 

 

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