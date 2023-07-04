الأربعاء 5 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سويسرا تعيد قطعة من تمثال إلى مصر

سويسرا تعيد قطعة من تمثال إلى مصر
4 يوليو 2023 14:33

أعادت سويسرا إلى مصر، قطعة من تمثال للفرعون رمسيس الثاني تعود إلى 3400 سنة وكانت سُرقت قبل عقود من معبد في أبيدوس.
وتولّت مديرة المكتب الفدرالي للثقافة كارين باخمان تسليم هذه "القطعة الأثرية المهمة" إلى السفارة المصرية في برن الاثنين.

ويشكل تمثال الفرعون رمسيس الثاني الذي تعود هذه القطعة إليه، جزءاً من تمثال جماعي يظهر الملك جالساً إلى جانب عدد من الآلهة المصرية، وفق المكتب الفدرالي للثقافة.

أخبار ذات صلة
ميكالي: «الأولمبياد» خطوة على طريق الفرحة الكبيرة للمصريين
المغرب ومصر إلى «أولمبياد باريس»

وحكم رمسيس الثاني الذي وصل إلى العرش وهو في الخامسة والعشرين خلفاً لوالده سيتي الأول، مصر نحو 66 عاماً، في أطول عهد بالتاريخ المصري. ويُقام راهناً معرض مخصص له في باريس يستمر حتى السادس من سبتمبر.
وأوضح المكتب الفدرالي للثقافة أنّ القطعة التي أعيدت الاثنين إلى مصر كانت مسروقة من معبد رمسيس الثاني في أبيدوس بين نهاية ثمانينات القرن الفائت ومطلع تسعينياته.
وقد مرّت القطعة في بلدان عدة قبل أن تصل إلى سويسرا حيث صادرتها سلطات كانتون جنيف في النهاية بعد إجراءات جنائية.

وأشار المكتب الفدرالي للثقافة إلى أنّ "إعادة هذه القطعة تؤكد الالتزام المشترك لسويسرا ومصر بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتي عُززت عام 2011 من خلال دخول اتفاقية ثنائية في شأن استيراد الممتلكات الثقافية وإعادتها حيز التنفيذ".

المصدر: وكالات
مصر
سويسرا
رمسيس الثاني
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
اليوم 13:14
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
الرياضي
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
اليوم 13:00
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
دنيا
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
اليوم 12:44
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
الرياضي
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
اليوم 12:33
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
الإمارات
بمشاركة الإمارات.. انطلاق مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في فيينا
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©