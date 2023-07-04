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"ميتا" تنافس "تويتر" بـ"ثريدز" للتدوينات المصغرة

شعار ميتا
4 يوليو 2023 08:35

تعتزم ميتا بلاتفورمز إطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم "ثريدز"، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك سقفاً بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

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فقد أدرج ثريدز، وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستجرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحا للتثبيت على الأجهزة اعتبارا من يوم الخميس، وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستجرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.
يأتي الإطلاق بعد أن أعلنت تويتر قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام تويت.دك.
ولم ترد ميتا حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على إطلاق مماثل على متجر التطبيقات لهواتف أندرويد.

المصدر: وكالات
ميتا
تويتر
جوجل
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