محمد العوضي.. تحف من الزهور

خولة علي (دبي)

محمد العوضي، شاب إماراتي أسس مشروعاً ليحقق من خلاله شغفه بتنسيق الزهور والتعرف على فنون هذا العالم المرهف والمفعم بالإبداع، مستغلاً مهاراته في الفن والتصوير الفوتوغرافي وتنسيق الهدايا ليترك بصمة إماراتية خاصة به على هذه الساحة، متسلحاً بروح التحدي والتميز لتحقيق أهدافه وطموحاته في احتراف هذا المجال، وابتكار تشكيلات من الزهور في صورة تحف فنية بديعة تؤثر في نفس المتلقي.

عشق وإبداع

يشير محمد العوضي إلى أن تحليه بروح التحدي والإصرار وتحقيق ذاته، قاده إلى مجال المشاريع التجارية، التي لا تخلو من المنافسة والرغبة في تقديم أفكار متجددة أكثر تميزاً، لافتاً إلى أن الزهور باتت عنصراً مهماً في التهادي وتوثيق العلاقات الاجتماعية، والتعبير عن المشاعر، فمنذ القدم تمثل الزهور رمز الجمال والرقي والحب وتعبّر عن التقدير من الشخص المهدي إلى المهدى إليه، حتى أصبحت ضيفاً دائماً في مختلف المناسبات الاجتماعية وغيرها، لما تتركه الزهور من أثر إيجابي على نفسية الفرد والشعور بالامتنان، قائلاً: «منذ الصغر وأنا أعشق كل ما يتعلق بأنواع الزهور وتنسيقها، فكنت أستمتع في انتقائها بأشكالها وألوانها متجولاً بين متجر وآخر بحثاً عن شيء مميز ولافت أهديه للأحباء، بأسلوب مبدع ومختلف عن التصاميم المنتشرة بمحلات الزهور».

تنمية وتطوير

مع مرور الوقت، نما في داخل العوضي حب تنسيق الزهور والتعامل معها كفن من الفنون، مؤكداً أن تجاربه الكثيرة أسهمت في تنمية مهاراته، إضافة إلى التغذية البصرية التي تزدان بها الطبيعة وتمازج ألوانها المبهرة، فهي مصدر إلهام لكل فنان، لافتاً إلى أن الفكرة هي حصيلة ما يدركه الفرد، مضافاً إليها شيءٌ من الخبرات والتجربة لتصبح أكثر تميزاً، مع لمسات من الخيال في تشكيل الزهور والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، التي رغم بساطتها، تعطي عمقاً وجمالية أكثر، مع الحرص على البحث والتطوير وتحدي الأفكار.

سمات وخصائص

عن أهمية التعرف على سمات وخصائص الزهور، يشير العوضي إلى أن منسق الزهور لا بد أن يكون على قدر من الثقافة والمعرفة، في كل ما يتعلق بالزهور وأنواعها وألوانها ومسمياتها، فهذا يساعده على العناية والتعامل معها ومعرفة فن البناء الصحيح لتنسيقها، والحفاظ على نضارتها وجاذبيتها لأطول فترة ممكنة، وأضاف «لكل زهرة عمر ينتهي مع مرور الوقت، لذا فهي بحاجة إلى إضاءة الشمس ودرجة حرارة تلائم طبيعتها، مع دعمها بمواد تحافظ عليها لأيام أكثر، إضافة إلى قص أغصانها من الأسفل بشكل مائل، ووضعها في محلول مضاف إلى الماء».