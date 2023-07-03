6 نصائح.. تمنحك النوم الصحي

ترجمة: عزة يوسف

يُعد الحصول على نوم جيد، أمراً مهماً للحفاظ على صحة الجهاز المناعي ومساعدتنا على الشعور بالإنتاجية واليقظة والطاقة، لذا قدمت د. ريبيكا روبينز، خبيرة صحية، نصائحها حول كيفية النوم بشكل ناجح في الجو الحار، نقلها موقع «Metro» البريطاني، على النحو التالي:

تقليل الكافيين

راقب استهلاكك للكافيين، ولا تشرب أكثر من كوبي قهوة بعد فترة العصر، إذا كنت تريد النوم بين العاشرة والحادية عشرة مساءً.

روتين ثابت

يمكن أن يؤدي اتباعك لروتين ثابت إلى أثر إيجابي على جودة نومك، وعلينا جميعاً الخلود للنوم في الوقت نفسه من كل ليلة، والاستيقاظ في الوقت نفسه كل صباح، فإذا التزمنا ببرنامج زمني، سيعتاد الجسم على الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ.

ممارسة الرياضة

يؤكد خبراء الصحة أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، يحظون بنوم أفضل مقارنة بغيرهم.

تخفيف التوتر

يجعلنا تخفيف الضغوط في حالة نفسية أفضل مما يعني الحصول على نوم أفضل، لذا يمكنك ممارسة تمرين تأمل بسيط لتخفيف التوتر والضغط، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة وقراءة كتاب أو مجلة.

وقت الطعام

حاول أن تتناول آخر وجباتك قبل النوم بساعتين على الأقل، ثم تناول الشاي العشبي المهدئ لمساعدتك على الاسترخاء.

أجواء النوم

يعتبر المكان المرتب والأجواء المريحة للنوم أمراً في غاية الأهمية، لذا لا بد من وجود مرتبة مريحة للجسم في أي فصل من فصول السنة، لا سيما في الصيف.