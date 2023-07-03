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نيكول سابا تستعد لـ«العميل صفر»

نيكول سابا تستعد لـ«العميل صفر»
4 يوليو 2023 01:21

محمد قناوي (القاهرة) 

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تعود الممثلة اللبنانية نيكول سابا إلى السينما المصرية بعد غياب ثماني سنوات، من خلال الفيلم الكوميدي «العميل صفر» مع أكرم حسني، وأسماء أبو اليزيد، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام القادمة.
قالت نيكول، إنها تتحفظ على تفاصيل دورها ولن تستطيع الكشف عنه إنما سيكون مفاجأة، وتدور أحداث العمل حول شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلاً مغامراً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل بسبب غبائه حتى يوضع في موقف صعب ليثبت أنه بطل حقيقي.
وأؤضحت أنها تبحث في السينما عن تجسيد الأدوار المركبة التي تستفز قدراتها التمثيلية، والأدوار التي تحدث رد فعل قوياً ومؤثراً.
 وأشارت سابا إلى أنها طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «فيلينج كول» على «يوتيوب» ومواقع التواصل الإجتماعى، على طريقة الفيديو كليب، كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وحققت مشاهدات عالية لبساطتها والطاقة الإيجابية التي تحتويها، كما أنها تحمل رسالة مفادها أن الدنيا لا تستحق التوتر.
 يُذكر أن آخر ظهور لنيكول في الدراما المصرية كان من خلال مسلسل «نقل عام»، مع محمود حميدة وسميحة أيوب ومحسن محيي الدين، وتلقت على شخصية «البارون» التي أدتها، إشادات كبيرة، كما شاركت في العرض المسرحي «الليلة الكبيرة» مع محمود عبد المغني، وميرهان حسين، ومحمود الليثي، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

نيكول سابا
السينما
أسماء أبو اليزيد
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