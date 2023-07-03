علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى مالطا

الصغيرة الكبيرة، هكذا يطلقون على هذه البلاد، فالناظر إلى خريطة العالم يخالها مجرد ثلاث نقاط متقاربة تسبح وسط البحر الأبيض المتوسط، ولكن إن ذهبت إليها، ستجدها تفتح جُعبتها وتخرج ما فيها من أسرار تجعلك تسرح فيها أياماً عديدة من دون أن تشعر بالملل.. إنها مالطا التي تتكون من ثلاث جزر مأهولة بالسكان، وتقع إلى الجنوب من إيطاليا وإلى الشمال من ليبيا، وبالرغم من وقوعها ضمن القارة الأفريقية، إلا أنّها دولة أوروبية بالكامل، فهي تابعة للاتحاد الأوروبي، وتُعد مقصداً سياحياً شهيراً لما تتميز به من طقس معتدل وهندسة معمارية جميلة، بالإضافة للعديد من المعالم التاريخية والأثرية.

أجمل المناطق في مالطا، عاصمتها فاليتا التي وبالرغم من كونها أصغر عاصمة في الاتحاد الأوروبي، إلاّ أنّها حازت لقب عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2018، وحين تتجول في مدينة فاليتا، ستجد نفسك محاطاً بالمعالم الأثرية من كل جانب، فمنازلها العتيقة تعبر عن التاريخ والهندسة المعمارية التي تعكس الحضارة الباروكية القديمة، أما الأنشطة التي يمكنك القيام بها عند زيارتها فهي متعددة، ومنها المتاحف والمسرح الوطني أو التنزه في الحدائق أو السير والتجول في المدينة لشراء بعض التذكارات من أسواقها أو التمتع بوجبة شهية في إحدى مطاعمها الفاخرة.

وإذا كنت من مُحبي الأماكن الأثرية، يمكنك زيارة «كاتدرائية القديس يوحنا» التي تقع في مدينة فاليتا، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1570م، للاستمتاع بالتجول فيها ومشاهدة ديكوراتها الداخلية المليئة بالزخارف والقطع الأثرية النادرة التي ستأخذك إلى حقبة سابقة وستُمتع ناظريك بجمالها، وهناك أيضاً «كنيسة سان ماري» التي تُعتبر من أبرز الكنائس التي تمتاز بهندستها المعمارية المبنية على الطراز المعماري الكلاسيكي الجديد، وتشتهر بقُبتها الهائلة الملفتة للنظر والتي تم تصنيفها كثالث أكبر قبة موجودة في أوروبا وتاسع أكبر قبة في العالم، يمكنك أيضاً زيارة «بوابة فيكتوريا» التي بُنيت عام 1885م على يد البريطانيين، وقد سُميت تيمُّناً بالملكة فيكتوريا وكانت البوابة آنذاك المدخل الرئيسي من المرفأ للعاصمة فاليتا.

وفي حال شعرت برغبة في الحصول على بعض الهدوء في أحضان الطبيعة، يمكنك الذهاب في جولة إلى «الكهف الأزرق»، وهو كهف يبلغ ارتفاعه حوالي 30 متراً مع بركة مضيئة من المياه الملونة، لتحظى بإطلالة طبيعية ساحرة وخلابة، عبر جولة على متن إحدى قوارب الصيد المالطية ذات الألوان الزاهية، ويمكنك أيضاً زيارة «جزيرة كومينو»، التي تُعتبر واحدة من أجمل الأماكن السياحية في مالطا، حيث تتميز بالهدوء والسكينة لمن يرغب بقضاء عطلة لا تُنسى، حيث تتميز الجزيرة برمالها البيضاء ومياهها الفيروزية والمناظر الطبيعية الخلابة التي جعلتها وجهة يقصدها آلاف السياح، للاستمتاع بالعديد من الانشطة كالسباحة والغوص والمشي على الرمال وتسلق المنحدرات.. فعندما تقرأ عن جمال السياحة في مالطا، يسرح خيالك إليها، فماذا تنتظر؟، احزم حقائبك واذهب إليها في أقرب فرصة.