نادٍ للطيران في كلايم أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في الإمارات، عن عودة «نادي الطيران للصغار» ليقدم للأطفال مرة أخرى فرصةً رائعةً لتعلم مهارات الطيران وقضاء أوقات صيفية مميزة كل سبت عند الساعة 1:30 ظهراً، بدايةً من هذا الأسبوع، ولغاية 20 أغسطس. ويمكن للصغار حتى عمر 14 سنة تعلم وصقل مهاراتهم في الطيران في تجربة ترفيهية وحماسية لا تنسى داخل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، وبإشراف مباشر وشخصي من مدربي كلايم المعتمدين ضمن مجموعات وفي بيئة آمنة كلياً.

ويتيح «نادي الطيران للصغار» لمحبي المغامرات الصغار تجربة طيران مميزة تمزج بين المرح والترفيه، وتشمل 20 تجربة طيران بواقع 5 تجارب طيران لكل جلسة.