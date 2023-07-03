ذي الحجة يضيء سماء الوطن العربي

أبوظبي (الاتحاد)

ظهر القمر البدر لشهر ذي الحجة في سماء الوطن العربي مساء أمس، وهو القمر العملاق الأول هذه السنة، وكان القمر أقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد ما جعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقاً. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبوزاهرة أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية «القمر الحضيض»، ويقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 361.934 كيلومتراً.