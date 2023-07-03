«الشارقة للفنون».. برنامج تعليمي مُلهم لـ«صيف 2023»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون برنامجها التعليمي لصيف 2023، الذي يُقام في الفترة بين 8 يوليو و28 أغسطس هذا العام، ويشمل طيفاً واسعاً من الورش والدورات التدريبية في مختلف أشكال الفنون وجوانبها النظرية والعملية، ضمن خمس فئات، هي «الناشئة والكبار، الصغار والعائلات، الطفولة المبكرة، ورش الاستديو الفني، والدورات التدريبية».

صُمم البرنامج التعليمي للناشئة والكبار لإلهام محبي الفنون وتثقيفهم وتعزيز إمكانياتهم الفنية، سواء ممن يطمحون إلى تحقيق هدف مسبق أو أولئك الراغبين بتمضية صيف مفعم بأساليب التعبير الفني من خلال ورش متنوعة، تشمل أساليب الفوتوغراف المتقدمة، الكتابة النقدية حول الثقافة البصرية، السرد البصري في الأفلام الوثائقية، تقييم الفن والتصميم المعاصرين، طرائق تكوين المدلول الشخصي باستخدام اليوميات الفنية ودفاتر الرسم، التعبير عن الذات عبر صور البورتريه، العمل على الأرشيفات الشخصية، والأزياء والثقافة.

أما برنامج الصغار والعائلات فيتيح للمشاركين بين 6 و15 عاماً إلى جانب أفراد أسرهم، التواصل مع الفنانين المحترفين الذين يعملون على العديد من الفنون البصرية لاكتساب مهارات جديدة في الرسم والنحت وطباعة الشاشة، وصناعة الورق وأساسيات صناعة الجلود وإعادة تدوير النسيج وتصميم القمصان الملونة وصناعة أزياء الدمى.

وتأتي ورش الاستديو الفني في معهد الشارقة للفنون، لتقدم دورات معمقة للمشاركين من 17 عاماً وما فوق، للتعرّف على المفاهيم والنظريات والأدوات والتقنيات في مجالات متنوعة، مثل التشكيل الخزفي وطرقه الرئيسة المتمثلة بالتفريغ والحبال الطينية، والتعامل مع تقنيات الألوان المائية والزيتية والأكريليك، والطباعة بمادة اللينوليوم، وفن الرسم على بلاط السيراميك، بالإضافة إلى آلية تصنيع الورق يدوياً، ثم العمل عليه وطباعته بألوان وأشكال متنوعة، وتنفيذ لوحة جدارية بشكل تفاعلي.

كما يتيح برنامج الطفولة المبكرة للآباء والأمهات إثراء القدرات الإبداعية والمهارات الفنية لدى أطفالهم من عمر 3 إلى 5 سنوات، حيث يمكنهم قضاء وقت ممتع واكتساب طيف واسع من المهارات الجديدة، من خلال التلوين وبناء الأشكال والاستماع للقصص.

وتدعو المؤسسة في هذا الصيف جميع طلاب المرحلة الثانوية الراغبين في تطوير مهاراتهم الفنية أو الأشخاص الذين يخططون لدراسة الفن والتصميم في المرحلة الجامعية، للمشاركة في دورة تدريبية بعنوان «نظرة عميقة على الفن»، من 10 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، وتتناول مختلف الأشكال الفنية مثل الرسم والتلوين والنحت والخزف وتصميم الغرافيك والمجوهرات والأزياء.

ويحظى المشاركون فيها بفرصة التعرف على أساسيات نظرية الفن واكتساب خبرة مباشرة في أساليب الفن وأدواته، بحيث يستطيع كل مشارك إنتاج عمل فني أو اثنين مع نهاية كل أسبوع من الدورة.