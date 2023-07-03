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طارق المنهالي.. يشارك في موسم «طانطان»

طارق المنهالي
3 يوليو 2023 16:59

أبوظبي (الاتحاد)
يستعد المطرب الإماراتي طارق المنهالي، للمشاركة في موسم طانطان 2023 بالمملكة المغربية الشقيقة، بعد النجاح الباهر الذي حققه بالمغرب في مايو الماضي، بغنائه باللهجة الحسانية خلال مهرجان أقيم بمنطقة وادنون الجنوبية بالصحراء المغربية، حيث تمكن من ربط الثقافة المغربية بالإماراتية من خلال غنائه باللهجة الحسانية المغربية، الممزوجة بالموسيقى الإماراتية منفرداً بهذا اللون الغنائي، كما تم تكريمه والثناء على أدائه المتميز الذي انفرد به، ليعاود أدراجه من جديد إلى المغرب ليشارك في موسم طانطان هذا العام.
وقد أعلنت إدارة المهرجان عبر منصاتها الرسمية، عن إحياء المنهالي لحفلين غنائيين يومي 7 و10 يوليو الجاري، بمنصتي «الوطية وطانطان».
ويشارك المنهالي بأغنية جديدة له بعنوان «قلت لروحي لاتملّي»، وهو عمل فني مشترك من كلمات الشاعر المغربي عمر الراجي، وألحان وغناء المنهالي، وتوزيع فادي الساري، وميكس ماستر عدنان الحلبي، وبدعم من لجنة إدارة المهرجانات الثقافية والتراثية في أبوظبي، وقد تم إطلاق الأغنية أول أيام عيد الأضحى المبارك، عبر المنصات والقنوات الرسمية وقناة المنهالي بـ«اليوتيوب»، وحصدت انتشاراً واسعاً ونسبة مشاهدة عالية، وتأتي هذه الأغنية في سياق تلاقح الثقافات وتمازج الموسيقى التراثية الشعبية الإماراتية، واللهجة المغربية «الحسّانية».
وأعرب المنهالي عن سعادته، بالعودة للغناء من جديد في المغرب بموسم «طانطان 2023»، مؤكداً على أهمية إحياء التراث بين البلدين ومزج الشعر الحساني، باللحن الإماراتي الأصيل.

 

 

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