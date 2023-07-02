«فنان العرب».. يمتع جمهوره بحفل مذهل

تامر عبد الحميد «أبوظبي»

أحيا «فنان العرب» محمد عبده، مساء أمس، حفلاً غنائياً طربياً على مسرح «كوكا كولا أرينا» بدبي، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، ليمتع جمهوره في الإمارات بأعذب أغانيه، حيث استقبل الحضور «فنان العرب» بحفاوة كبيرة وتصفيق حار، ووعدهم بقضاء ليلة غنائية ممتعة يقدم فيها كل ما يحبه جمهوره من روائعه القديمة والجديدة الشهيرة، وقد أتى الحفل أيضاً تزامناً مع انطلاق «مفاجآت صيف دبي».

عاش جمهور الإمارات ومحبو الفن الأصيل، أمسية مفعمة بالحنين والإحساس، لتمزج بين الأداء المذهل لمحمد عبده وموسيقاه التي تلمس القلوب وتتجاوز الحدود على أنغام أشهر أغانيه، التي بدأها بـ«أنشودة المطر»، ثم تلاها بالعديد من الأغاني، منها «الأماكن» و«شبيه الريح» و«مذهلة»، وغيرها.

اشتياق وحماس

أعرب محمد عبده عن سعادته بلقاء جمهوره من مختلف أنحاء الوطن العربي، وإحياء هذا الحفل المميز من تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«روتانا»، وقال: اشتقت إلى أهل الإمارات كثيراً، وكنت متحمساً للقائي بهم للاحتفال معهم في ليلة من ليالي العيد الغنائية، ومن جهة أخرى سعدت بأن أكون جزءاً من احتفالية الحدث السياحي الأبرز «مفاجآت صيف دبي».

وقد جمعت الإمارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نخبة من نجوم الغناء العربي، لتقديم حفلات غنائية على مسرحي «الاتحاد أرينا» بأبوظبي و«مركز العين للمؤتمرات» و«كوكا كولا أرينا» بدبي، ورفعت أغلب الحفلات شعار «كامل العدد»، بعد أن شهدت حضوراً كبيراً وواسعاً من مختلف الجنسيات العربية.

أمسية خالدة

وكان قد أحيا كل من الفنانين حسين الجسمي وكاظم الساهر، حفلاً يوم 1 يوليو على مسرح «كوكا كولا أرينا»، وقدما وسط حضور كبير وتفاعل لافت، باقة من أشهر أغنياتهما التي نالت رواجاً عربياً واسعاً، وقد أتى الحفل من تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، و«مومنتس ايفنتس»، واستمتع جمهور الإمارات بحفل استثنائي، جمع بين عملاقين للاحتفاء بالتراث الموسيقي الغني في العالم العربي.

وافتتح الساهر الحفل مؤدياً باقة من أروع أغنياته الكلاسيكية والرومانسية التي تتغنى بالمرأة والحب، ومنها: «أنت مو طبيعي»، «أحبيني بلا عقد»، «علمني حبك»،

«أنا شسويت»، و«حافية القدمين».

وأعرب الساهر عن سعادته للاحتفال مع جمهوره في الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى وانطلاق «صيف دبي»، معتبراً أنه حفل استثنائي جمعه بصديقه حسين الجسمي، لقضاء أمسية ممتعة لا تنسى، قدم فيها أجمل ما غنى بين جديده وقديمه لإرضاء مختلف الأذواق.

وأشعل الجسمي جو الحفل حماسة لحظة صعوده إلى خشبة المسرح، بتقديمه مجموعة من أغنياته المتنوعة بين الخليجية والعربية، التي نالت رواجاً وانتشاراً واسعاً، من بينها: «قاصد»، «حتة من قلبي»، «بالبنط العريض»، «ستة الصبح»، «بلغ حبيبك»، و«فراقك».

وأعرب الجسمي عن فخره بأن يكون حفله بمناسبتين مميزتين، هما انطلاق «مفاجآت صيف دبي»، والاحتفال بعيد الأضحى مع جمهوره من مختلف أنحاء الوطن العربي في الإمارات، مبدياً سعادته بأن يجتمع مع كاظم الساهر في هذه الأمسية الاستثنائية، لاسيما أنه يعتبره بمثابة الأخ والصديق، منوهاً بأن بلده الإمارات دائماً تجمع الجميع على الخير والمحبة.

رابح في أبوظبي

وأحيا الفنان رابح صقر حفلاً مميزاً على مسرح «الاتحاد أرينا» بأبوظبي يوم 30 يونيو الماضي، ضمن حفلات العيد في الإمارات، مقدماً باقة من أجمل أغنياته التي واكبت مسيرته الفنية، من بينها: «الكلام اللي أنت قلته»، «الحكاية بختصرها في كلمتين»، «زلزال»، «بنساك»، «أنا وحدي» و«خلاص»، وسط حضور كبير وتفاعل لافت.

وأعرب صقر عن سعادته بوجوده مع جمهوره في العاصمة الإماراتية، وإحياء حفل بمناسبة عيد الأضحى، وقال «سعيد بالاحتفال مع جمهوري بالعيد، خصوصاً في أبوظبي، البلد التي أعتز فيها وأحبها كثيراً، ومن جانبي أحرص على تلبية مثل هذه الدعوات لإقامة حفلات في الإمارات بشكل عام».

ووجه شكره إلى «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، و«مومنتس إيفينتس» على تنظيم هذا الحفل الرائع، لاسيما أنه يشتاق إلى جمهوره في أبوظبي، حيث أمتعه بمجموعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة ليلبي مختلف الأذواق، في ليلة ممتعة لا تنسى.