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شيخة الجابري تكتب: الإنسان في ضعفه

شيخة الجابري تكتب: الإنسان في ضعفه
3 يوليو 2023 00:54

«الإنسان لسان»، هكذا سار المثل أن الإنسان كائن ضعيف لا يملك إلا لساناً، تارة يكون وقوراً، وأخرى سليطاً، يتحدث فلا يسيطر على ما يتلفظ به من كلمات تصدر عنه، في مواقف تتطلب الحكمة والتروي والفهم، هو مجرد لسانٍ لا يدرك لحظات تراجعه ووجعه أو حاجته إلى أن يكون قوياً يقف على أرضه الصلبة من دون أن يشعر بالتقهقر أو الوهن أو الدّوار، الذي يضعه عند النقطة أو المنطقة التي يكرهُ ولا يحبذ العبور من خلالها، هذا الكائن الذي يتعالى على ضعفه هو مجرد قلب رقيق متى ما آنس التعب تسارعت ضرباته، وبانت علاته، وصار ذاك القوي المتمرد الذي لا يرى في لحظة تعنّته إلا نفسه، مكسوراً لا يقوى على حمل ألمه وأنينه الداخلي الذي أصبح يخصه وحده، ولا شأن للآخرين به.
لحظات الضعف التي نمرُّ بها تخصّنا وحدنا، نحن المسؤولون عنها أمام ذواتنا، ونحن الذين عند الحاجة لا نتقنُ آليات التعامل معها، نعجز عند استفحالها عن المواجهة نكون مكبّلين بأصفاد اللحظة ووهن الحال والجسد، أطفالٌ نعود نبحث عن أمهاتنا، وابتسامات آبائنا، نحنُ نعاني هشاشة لا نقوى على حملها، تنوء أجسادنا بآلامها، وأوتارها الحزينة، وتلك الهالة من اللاوعي لحظة السقوط في مدار الاحتياج.
لستُ سوداوية النظرة، كما أنني لستُ متقوقعة على ذاتي، أو في عزلة عن الآخرين؛ لأنني ببساطة لا أستطيع العيش إلا مع الآخر أسرتي الحبيبة، أصدقائي وصديقاتي، مجتمعي الصغير والكبير، لكن صوت بكائه أتعبني، تلك الدمعة السّخينة الغالية التي هطلت ما أن سمع صوتي وأنا أحادثه من هاتف ابنته الرقيقة والأنيقة، تلك الحالة أسقطتني في وهدةْ الضعف، وبئر الارتباك والدهشة، وحيرة السؤال، من نكون وكيف نكون في لحظة ضعفنا التي لم نخترها، ولم نحبها إطلاقاً، هكذا كنت لحظتها أسيرة السؤال والحاجة إلى نفسٍ عميقٍ يعيد إليّ صلابتي وقوتي المزعومة.
ذاك التفكير في حالات الضعف التي نسقط فيها ولا نعرف أوقاتها، جعلتني أتساءل عن أولئك الذين يتعاملون بقسوة مع الآخرين، ويفردون عضلاتهم على البسطاء والضعفاء، ذاك الصّنف من البشر الذين يملكون مفاتيح القوة ويُغلقون الأبواب على من يحتاج لمساعدة أو لقلب يسمعه، كيف هُم في لحظات ضعفهم، هل فكروا في تلك اللحظة متى جاءت وكيف سيواجهونها، هل سيندمون على ما فعلوا، وما اقترفوا من جرائم لا إنسانية في تعاملهم مع الآخرين، أظنهم لو فكروا في ذلك، ما أقدموا على فعلٍ يجرح الآخر أو يؤلمه ويكسر روحه من دون رحمة أو ندم، وقانا الله وإياكم شر قسوة القلوب.

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