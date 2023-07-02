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بلقيس فتحي تطلق «غلاك ألزم»

بلقيس فتحي تطلق «غلاك ألزم»
3 يوليو 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الشاعرة الإماراتية جموح، وشركة الخوار للإنتاج الفني، عملاً غنائياً جديداً بعنوان «غلاك ألزم» بصوت الفنانة الإماراتية بلقيس أحمد فتحي، ومن ألحان سفير الألحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع ومكساج المايسترو حسام كامل، وإدارة إنتاج علاء فياض، وإشراف عام علي الخوار، وقامت الفنانة بلقيس بتصوير العمل بطريقة الفيديو كليب، واعتبر الفريق إطلاق العمل بمثابة «العيدية» لجمهور شاعرة العمل والفنانة، حيث جرى إطلاقه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.. ويقول مطلع الأغنية:
غلاك الزم.. وانا لك بالغلا مُلزم أحبك واعشقك واتنفسك واغليك أنا من كثر ما احبك.. أكاد اجزم بإن الله خلقني أعشقك وارضيك.

بلقيس فتحي
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