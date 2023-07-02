فوائد حمية البحر الأبيض المتوسط

تستمر الأبحاث في إظهار أن حمية البحر الأبيض المتوسط التقليدي، القائمة على الأطعمة الصحية والنشاط البدني، هي أفضل وصفة طبية لحياة طويلة وصحية. إنها خطة نظام غذائي ممتازة وممتعة ومرنة يسهل اتباعها.

يمكن تلخيص جوهر هذا النظام الغذائي في أنه الطعام اللذيذ الذي يساعد في الحفاظ على صحتك لسنوات قادمة.

موقع «webmd» نشر تقريراً مفصلاً عن هذه الحمية.

حميات متعددة

لا توجد حمية متوسطية واحدة. ولكن، بشكل عام، يعتمد هذا النظام الغذائي على الكثير من الفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات والحبوب الصحية والأسماك وزيت الزيتون وكميات صغيرة من اللحوم ومنتجات الألبان.

يشجع النظام أيضاً على ممارسة الرياضة اليومية ومشاركة الوجبات مع الآخرين.

ما يمكنك أن تأكله وما لا يمكنك

ستأكل في الغالب الأطعمة النباتية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والبطاطس وخبز الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبذور.

يمكنك تناول الزبادي والجبن والدواجن والبيض بكميات قليلة. يجب أن تأكل الأسماك والمأكولات البحرية مرتين على الأقل في الأسبوع. ويجب الاعتماد على الدهون «الجيدة»، مثل الزيتون وزيت الزيتون البكر الممتاز والمكسرات وبذور عباد الشمس والأفوكادو بدلا من الزبدة أو السمن. ستستخدم زيت الزيتون كثيراً أثناء الطهي، والأعشاب والتوابل، بدلا من الملح، لإضافة نكهة إلى الطعام. الحلويات يستعاض عنها بالفاكهة غالباً. ولا بأس بتناول اللحوم الحمراء في بعض الأحيان.

القيود

قليلة. حيث إن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي يسمح بالكثير من التنوع وتجربة أغذية متعددة.

الطبخ والتسوق

ينصح بتخطيط وجبات الطعام الخاصة بك مقدماً. من أجل ذلك، يمكنك حفظ المواد الغذائية وتخزينها مثل زيت الزيتون والحبوب الكاملة والمعكرونة والتونة لتكون في متناولك في أي لحظة. أما المنتجات الطازجة والمأكولات البحرية، فيجب شراؤها قبيل تحضيرها. يمكنك بسهولة شواء العديد من أطعمة حمية البحر الأبيض المتوسط.

الوجبات الخفيفة

يمكن أن تكون سريعة وسهلة أيضا مثل: تناول فاكهة كليمنتين أو حفنة من المكسرات، أو غمس رقائق القمح الكامل في الحمص.

الأطعمة أو الوجبات المعلبة

ممنوعة في هذا النظام الغذائي. فهو يركز على الأطعمة الطازجة.

التمرين

ويعني أن تكون نشطاً رياضيا كل يوم هو جزء من نمط الحياة هذا.

خفض الصوديوم

ستعتمد على الأعشاب والتوابل للحصول على نكهة بدلا من الملح، مما يساعدك في بحثك عن نظام غذائي منخفض الصوديوم.

الدهون

لا يعتبر نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي نظاما قليل الدسم. لكنه يجب أن يكون منخفضاً في الدهون المشبعة وهي توصية من ضمن إرشادات جمعية القلب الأميركية.

ماذا يجب أن تعرف أيضا؟

إذا كنت تبحث عن تغيير طويل الأمد في نمط الحياة، فقد تكون هذه طريقة ممتعة وواقعية للقيام بذلك. يمكنك أن تكون مبدعا، وأن تتعامل مع طعامك بطريقة جديدة، وأن تستمتع بالأطعمة التي تحبها باعتدال.

هل هذا النظام مفيد للصحة؟

ليس هناك شك في ذلك. فقد أظهرت سنوات من البحث أن حمية البحر الأبيض المتوسط هي واحدة من أجود الحميات الموجودة على الإطلاق. لفقدان الوزن، طبقا لهذه الحمية لأكثر من 6 أشهر (ويفضل إلى الأبد)، مارس التمارين الرياضية بانتظام، وراقب الحصص الغذائية التي تتناولها.

هل هذه الحمية جيدة في ظروف معينة؟

سجل هذا النظام الغذائي فوائد كبيرة لصحة القلب وطول العمر. تشير الدراسات إلى أنه قد يجعلك أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، ويخفض ضغط الدم والكوليسترول، ويساعدك على إدارة مرض السكري، ويساعدك على تجنب بعض أنواع السرطان والأمراض المزمنة.

في النهاية، عليك أن تدرك أنه حتى إذا كنت لا تتبع حمية البحر الأبيض المتوسط بشكل دقيق وكامل، فإن مجرد تناول المزيد من الأطعمة الواردة في هذه الخطة، وممارسة نشاط رياضي سيحقق لك أهدافا صحية رائعة. لذا، لا تتردد في تطبيق ولو جزء من هذا النظام الغذائي.