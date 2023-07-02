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رؤية بقع في الشمس دون الحاجة لتلسكوب

بقع في الشمس
2 يوليو 2023 20:47

أمكنت رؤية بقع شمسية هائلة من الأرض من دون الحاجة إلى أجهزة تلسكوب أو مناظير تقرب الرؤية.
ووفقاً لموقع «سبيس دوت كوم»، فإن البقع، التي تصنف باسم «أيه آر 3354»، أكبر من كوكبنا مرات عدة.
وقال إن البقع الشمسية ستختفي اليوم الأحد عن مجال الرؤية لكوكب الأرض.
وأوضح أنه يمكن ملاحظة الظاهرة، بالعين المجردة مع ارتداء نظارات خاصة، تُستخدم أيضاً في مشاهدة الكسوف الشمسي.
وقال مركز الفضاء الألماني، إن البقع الشمسية، سببها اختلافات درجات الحرارة على سطح الشمس.
وتتحرك المواد الساخنة من داخل الشمس على شكل دوامات إلى السطح. ويتسبب المجال المغناطيسي للشمس في أن تظهر البقع الأكثر برودة، وتصبح مرئية كبقع شمسية.

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المصدر: د ب أ
بقعة ضوء
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