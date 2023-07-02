رحيل الممثلة البريطانية جونسون بعد سنوات من المرض

توفيت نجمة المسلسلات التلفزيونية البريطانية ميج جونسون، عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد معاناتها من الخرف «على مدار الأعوام القليلة الماضية»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، اليوم الأحد.

وأعلنت وفاة جونسون التي بدأت تجسيد دور «بيرل ليدربانكس» في مسلسل «إميرديل» التلفزيوني الدرامي منذ عام 2003، في بيان مشترك صدر عن عائلتها ووكالة «جورج بيتس أسوشيتس» وبرنامج «آي تي في».

وجاء في البيان «نعلن، ببالغ الحزن، وفاة الممثلة ميج جونسون بسلام، مساء أمس، محاطة بأسرتها... لقد كانت ميج سيدة طيبة ورائعة ومليئة بالدفء، ودائماً ما كان هناك بريق في عينيها».