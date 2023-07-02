اكتشاف 22 مقبرة أثرية بوسط الصين

عثر في الصين في الآونة الأخيرة على مجموعة مكونة من 22 مقبرة أثرية تعود لما يقرب من 1600 عام فى مقاطعة خنان بوسط البلاد.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم اكتشاف مقبرتين يعود تاريخهما إلى سلالة هان شرقي الصين ما بين عامي (25 220-)، و 12 تم بناؤها في عهد سلالة سونج بين عامي (960 1279-) وثمانية أخرى من سلالتي مينج (1644-1368) وتشينج (1911-1644) في تل بقرية بمدينة كافينج، والتي كانت العاصمة في ذلك الوقت في فترة سلالة سونج الحاكمة بين عامي (1127-960). كما تم اكتشاف أبواب ونوافذ مصنوعة من هياكل خشبية داخل الغرف.

وقال الباحثون إن الزخرفة الداخلية والتصميم الخارجي لغرف المقابر تماثل المنازل والساحات السكنية في الواقع، مما يساعد على فهم مجريات الحياة في كايفنج خلال عهد أسرة سونج.