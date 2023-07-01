الجسمي والساهر.. أمسية خالدة بـ«صيف دبي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في أمسية خالدة، أطرب كل من الفنانين حسين الجسمي وكاظم الساهر، جمهور الإمارات في حفل مميز على مسرح «كوكا كولا أرينا»، بمناسبة انطلاق الدورة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي»، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وقدما وسط حضور كبير وتفاعل لافت، باقة من أشهر أغنياتهما التي نالت رواجاً عربياً واسعاً.

أتى الحفل، الذي رفع شعار «كامل العدد»، من تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، و«مومنتس إيفنتس»، ليستمتع جمهور الإمارات بحفل استثنائي، جسد «لقاء العمالقة» احتفاءً بالتراث الموسيقي الغني في العالم العربي.

وافتتح الساهر الحفل مؤدياً باقة من أروع أغنياته الكلاسيكية والرومانسية التي تتغنى بالمرأة والحب، وسط تصفيق مستمر وتفاعل كبير من الجمهور الذي أخذ يردد معه كلمات أغلب أغنياته حتى نهايتها، ومنها: «أنت مو طبيعي، أحبيني بلا عقد، علمني حبك، أنا شسويت، وحافية القدمين».

كاظم الساهر خلال الحفل

وأعرب الساهر عن سعادته للاحتفال مع جمهوره في الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى وانطلاق «صيف دبي»، معتبراً أنه حفل استثنائي جمعه بصديقه حسين الجسمي، لقضاء ليلة ممتعة لا تنسى، قدم فيها أجمل ما غنى بين جديده وقديمه لإرضاء مختلف الأذواق.

واختتم الفنان حسين الجسمي حفل انطلاق «مفاجآت صيف دبي»، وأشعل جو الحفل حماسة بتقديمه مجموعة من أغنياته المتنوعة بين الخليجية والعربية، التي نالت رواجاً كبيراً وانتشاراً واسعاً، من بينها: «قاصد، حتة من قلبي، أمابراوة، بالبنط العريض، ستة الصبح، بلغ حبيبك، وفراقك»، فيما أدى أغنية «أمي جنة»، يصاحبها عزفه المتفرد على البيانو.

وأعرب الجسمي عن فخره بأن يكون حفله بمناسبتين مميزتين، هما انطلاق «مفاجآت صيف دبي»، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مع جمهوره من مختلف أنحاء الوطن العربي في الإمارات، مبدياً سعادته بأن يجتمع مع كاظم الساهر في هذه الأمسية الاستثنائية، لاسيما أنه يحترمه من الناحيتين الشخصية والفنية، ويعتبره بمثابة الأخ والصديق، منوهاً إلى أن بلده الإمارات دائماً تجمع الجميع على الخير والمحبة.