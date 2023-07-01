الأحد 2 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

اكتشاف سلاح جديد ضد مقاومة المضادات الحيوية

مضادات حيوية
2 يوليو 2023 00:37

اكتشف علماء من جامعة فلوريدا الدولية في الولايات المتحدة، المضاد الحيوي الطبيعي الأول والوحيد المعروف المحتوي على الزرنيخ لمحاربة مقاومة المضادات الحيوية.
كما كشف الباحثون أن هذا المركب يمكن أن يوقف انتقال الملاريا القاتل، وفقا لموقع Medical Express.
طور فريق من كلية "هربرت فيرتهايم للطب" مركب "أرسينوثريسين" (Arsinothricin، اختصارا AST) لمكافحة ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. وقد أثبتت الاختبارات المعملية أن المركب تغلب، بشكل فعال، على أكثر البكتيريا شهرة وخطورة مثل الإيكولاي (E. coli) وعصية كوخ المسببة لمرض السل الرئوي.
مركب يكافح الطفيليات
وبالتعاون مع باحثين في مجال مرض الملاريا، وجد فريق البحث مؤخرا أيضا أن "الأرسينوثريسين" يمنع الطفيلي، الذي يسبب مرض الملاريا، من إصابة البعوض، على عكس أدوية الملاريا الأخرى المتوفرة حاليا. يمهد هذا الاكتشاف، الذي نشر مؤخرا في مجلة Microorganisms، الطريق لتطوير مركب "الأرسينوثريسين" ليصبح يوما ما دواء مضادا للملاريا أكثر فعالية للبشر.
يقول المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور ماسافومي يوشيناغا، الأستاذ المشارك في علم الأحياء الخلوي والصيدلة "لا توقف الأدوية المضادة للملاريا انتقال العدوى تماما، مما يعني أن المرضى يمكنهم الاستمرار في إصابة البعوض قبل أن يتعافوا. لذلك، فإن تطوير عقاقير جديدة فعالة أمر حتمي لضمان القضاء على الملاريا. وجدنا أن أرسينوثريسين مركب واعد لتطوير فئة جديدة من مضادات الملاريا متعددة المراحل قوية".
في حين أن "الأرسينوثريسين" يحتوي على الزرنيخ، وهو سم قاتل، فإنه ليس الزرنيخ النقي. فمنذ أوائل عام 1900، استخدمت الأدوية القائمة على الزرنيخ لعلاج العديد من الأمراض والوقاية منها بأمان. عندما اختبر الباحثون مركب Arsinothricin على خلايا الكبد والكلى والأمعاء، استهدف طفيلي الملاريا الكامن في الخلايا البشرية ولكنه لم يضر الخلايا نفسها.
يسجل ما يقدر بنحو 240 مليون إصابة بالملاريا في جميع أنحاء العالم كل عام، الغالبية منها في أفريقيا.
يصاب الإنسان بالملاريا عندما تلدغ بعوضة شخصا مصابا بالملاريا، فتصيب الطفيليات الموجودة في الدم البعوضة. بعد عشرة أيام، يمكن للبعوضة المصابة أن تلدغ شخصا آخر وتنقل إليه المرض. ما يعني أن استخدام مركب Arsinothricin لمنع الطفيليات من الانتقال إلى البعوض يكسر دورة حياة الملاريا.
براءة اختراع
حصل الفريق على براءة اختراع أميركية للمركب الكيميائي، وطرق استخدامه. ولكن قبل أن يصبح مركب Arsinothricin دواء، وهي عملية طويلة ومكلفة في بعض الأحيان، سيواصل الفريق أعماله التي تبحث في كيفية دخوله إلى خلايا الدم الحمراء البشرية، حيث يمكن أن يكون أكثر فعالية ضد الطفيلي.
وقال باري بي روزين، البروفيسور الجامعي المتميز وعضو فريق البحث إن "الأمر المثير في بحثنا هو أنه يوضح مدى اختلاف Arsinothricin كيميائيا عن الأدوية الأخرى وهذا يجعلنا أقرب إلى الأدوية الأكثر فعالية".
وختم قائلاً "أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل أن يكون لدينا دواء يطرح في السوق، لكن هذا العمل التأسيسي يمهد الطريق لهذا الهدف".

أخبار ذات صلة
أميركا تسجل أولى الإصابات المحلية بالملاريا منذ 20 عاماً
جزيء جديد يتمتع بإمكانات علاجية ضد الملاريا
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مضادات حيوية
مقاومة
مقاومة المضادات الحيوية
مركب
الملاريا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
رئيس صربيا الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش
عربي ودولي
وفاة رئيس صربيا الأسبق ميلوتينوفيتش عن 81 عاما
اليوم 20:58
بقع في الشمس
دنيا
رؤية بقع في الشمس دون الحاجة لتلسكوب
اليوم 20:47
الكاردينال ماتيو يترأس قداسا في موسكو
عربي ودولي
مبعوث البابا يكشف هدف زيارته إلى روسيا
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©