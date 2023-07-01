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ماسك يضع قيوداً جديدة لتصفح «تويتر»

شعار موقع "تويتر"
1 يوليو 2023 22:50

وضع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة تويتر للتدوينات القصيرة، اليوم السبت، قيودا جديدة لقراءة المنشورات على الموقع.
وأعلن ماسك، في تغريدة على حسابه الرسمي على المنصة، تحديد عدد التغريدات التي يمكن للحسابات قراءتها يومياً.
وكتب ماسك أن هذه الخطوة تأتي «من أجل معالجة المستويات القصوى من تجريف البيانات والتلاعب بالنظام».
وأضاف «قمنا بتطبيق الحدود المؤقتة التالية: تقتصر الحسابات، التي تم التحقق منها، على قراءة 6000 تدوينة / يوم. حسابات، لم يتم التحقق منها، إلى 600 / يوم. حسابات جديدة، لم يتم التحقق منها، إلى 300 / يوم».
تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهي خطوة وصفها ماسك، أمس الجمعة، بأنها «إجراء طارئ مؤقت».
وقال ماسك إن مئات المؤسسات أو أكثر كانت تجرف بيانات تويتر «بقوة شديدة»، مما أثر على تجربة المستخدمين.
كان ماسك قد عبر سابقا عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي مثل «أوبن إيه.آي»، صاحبة روبوت الدردشة «تشات جي.بي.تي»، لاستخدامها بيانات تويتر.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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